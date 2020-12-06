قادش يواصل «صيد الكبار».. «البارسا» يترنح!

قادش (وكالات)

تراجع برشلونة «خطوة هائلة إلى الوراء»، بحسب مدربه الهولندي رونالد كومان، بعد خسارته أمس الأول أمام مضيفه قادش 1 - 2، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبعد أن مني بخسارته الرابعة في عشر مباريات هذا الموسم ضمن «الليجا»، قال كومان: «هذه خطوة هائلة إلى الوراء على صعيد احتمالات المنافسة على اللقب، يجب أن نرى الأمور من هذه الزاوية.

وحقق برشلونة بداية سيئة في الدوري المحلي وضعته في المركز السابع، بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد.

تابع كومان، مدافع النادي «الكتالوني» السابق والقادم من تدريب المنتخب الهولندي: «النتيجة النهائية مخيّبة، يجب أن نكافح، أن نتابع، لكن هذا صعب: فارق 12 نقطة مع فريق قوي مثل أتلتيكو، هذا هائل».

وأضاف قادش، العائد إلى دوري الكبار للمرة الأولى منذ موسم 2005 - 2006، برشلونة إلى لائحة ضحاياه، بعد فوزه في المرحلة السادسة على أرض ريال مدريد حامل اللقب.

تابع كومان: «لكن الحقيقة، إنه إذا لم نحسّن وضعنا ولا نتطور في إدارة الأوقات الحاسمة، وفتراتنا السيئة في بعض المباريات خارج أرضنا، لا يمكننا القول سوى إن اللقب قد ضاع».

ودخل برشلونة اللقاء على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية، سجل فيها 11 هدفاً، من دون أن تهتز شباكه، بينها مباراتان في دوري أبطال أوروبا، لكن معاناته خارج ملعبه محلياً تواصلت بفشله في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً بعيداً عن «كامب نو».

ووجد كومان صعوبة في «تفسير الأهداف التي نتلقاها»، وذلك بعد خطأ دفاعي من الشاب أوسكار مينجيسا أدى إلى هدف قادش الأول في مرمى الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن الذي يتحمل أيضاً مسؤولية الهدف الثاني: «هذا ضعف في التركيز ربما، ولكن افتقدنا للشراسة عندما كانت الكرة مع المنافس».

وانتقد المدرب الهولندي سلوك لاعبيه، وقال «من المؤسف أن نخسر بسبب مثل هذا الهدف، إنه خطأ لا يمكن توقعه من هذا الفريق، يُظهر هذا الخطأ أننا لا نلعب بتركيز، وسلوك الفريق لم يكن جيداً، وأشعر بخيبة أمل شديدة».

ورفض لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس إيجاد أعذار بعد الخسارات المتكررة: «من المقلق أن نتعرض لهذا العدد من الخسارات، ما يبعدنا أكثر عن مراكز المقدمة».

تابع في مقابلة لصحيفة «ماركا»: الأخطاء الفردية كلفتنا الكثير من النقاط هذا الموسم».

ويتواجه برشلونة مع يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن بطل إيطاليا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قبل أن يستضيف ليفانتي الأسبوع المقبل في «الليجا».

وكان برشلونة استقبل هدفين مثيرين لـ «الحرج»، ليتكبد خسارة مفاجئة 2-1 خارج ملعبه أمام قادش، وتأخر الفريق «الكتالوني» في الدقيقة الثامنة، عندما حول قلب الدفاع أوسكار مينجيسا الكرة برأسه باتجاه مرمى فريقه، نجح ألفارو مهاجم قادش في وضعها في المرمى، وعادل برشلونة النتيجة، بهدف جاء بمساعدة الحظ أيضاً في الدقيقة 57، عندما حول بيدرو ألكالا مدافع قادش كرة جوردي ألبا العرضية في شباك فريقه، مفاجئاً حارس مرماه المتألق خيريمياس ليديسما، ولكن قادش استعاد تفوقه، بعد 6 دقائق أخرى، عندما استغل ألفارو نيجريدو خطأ من مدافعي برشلونة ألبا ولينجليه في تنفيذ رمية جانبية.

ورمى ألبا الكرة باتجاه لينجليه، إلا أن المدافع الفرنسي لم يستطع السيطرة عليها، وانطلق نيجريدو، الذي شارك بديلاً منذ أقل من دقيقة، ليضغط على تير شتيجن وتصدى لمحاولته إبعاد الكرة، ثم وضعها في المرمى الخالي، رغم محاولة فرينكي دي يونج إنقاذها.

ونجح قادش، الذي حقق أول انتصار على ملعبه، منذ عودته إلى الدرجة الأولى، في تجاوز منافسه «البارسا» وله 18 نقطة.

وقدم ليونيل ميسي قائد برشلونة مباراة مخيبة للآمال، رغم إراحته خلال مواجهة فرنسفاروش المجري خارج الديار، في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.