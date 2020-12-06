ليفاندوفسكي: العالم يحتاج إلى 100 عام لميلاد «ميسي جديد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يخف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، إعجابه الشديد بموهبة الأرجنتيني ميسي، ومهاراته الرفيعة، وتميزه عن الآخرين، وقال في حديث لصحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «البرغوث» أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة، والعالم يحتاج إلى مائة عام أخرى لظهور «ميسي جديد». وأضاف: إنه موهبة فطرية فريدة ولاعب رائع، وما حققه خلال مسيرته، ربما لا يستطيع أي لاعب آخر تحقيقه، وربما احتاج الآمر إلى قرن من الزمان، لكي يولد لاعب مثله. وقال: ما فعله ميسي داخل «المستطيل الأخضر» لا يصدق واستثنائي، ويضعه بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية.

وتطرق ليفاندوفسكي إلى جائزة الكرة الذهبية التي ألغتها «فرانس فوتبول» هذا العام، وكان مرشحاً بقوة للحصول عليها، وقال: حزين لإلغاء نسخة هذا العام؛ لأنني كنت أتطلع إلى الفوز بها، بعد ما حققته مع «البايرن»، وبشهادة خبراء الكرة الذين أجمعوا على أنني أستحقها عن جدارة هذا العام. وأبدى ليفاندوفسكي دهشته وسخريته من أولئك الذين يرددون فكرة، أن ميسي أصابه الممل والسأم من كثرة الحصول على الجوائز الفردية، وأقول لهؤلاء: أعرف تماماً أن «البرغوث» يريد الفوز بالمزيد من الجوائز، وهذا أمر منطقي، طالما ما زال يلعب على أعلى مستوى تنافسي، وبدورنا نقوم بعملنا على أكمل وجه.