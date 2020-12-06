غنتوت و«بن دري» يدشنان «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت (الاتحاد)

كشف نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن تفاصيل النسخة الـ20 من بطولة الإمارات الدولية للبولو التي تنطلق غداً برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وتستمر حتى يوم 15 ديسمبر الجاري من دون جمهور.

جاء ذلك خلال مراسم سحب القرعة التي جرت صباح أمس بمقر النادي، وتم الكشف خلالها عن تفاصيل البطولة، بحضور زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي، وناصر الشامسي قائد فريق غنتوت للبولو، وممثلي الفرق المشاركة، وتقام مباريات البطولة بملاعب النادي الرئيسية المختلفة بواقع مباراة يومياً.

ويشارك في البطولة فرق غنتوت للبولو بقيادة ناصر الشامسي، وأبوظبي بولو بقيادة فارس اليبهوني، و«بن دري» بقيادة محمد بن دري، حيث ستقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين فريقي «بن دري» وغنتوت بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتجمع المباراة الثانية بين فريقي غنتوت وأبوظبي يوم الخميس المقبل على ملعب الشيخ سلطان بن زايد، أما المباراة الثالثة فتقام على الملعب رقم 2 يوم السبت المقبل بين فريقي «بن دري» وأبوظبي، على أن تقام المباراة النهاية للبطولة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري بملعب الشيخ زايد الرئيسي. ورصدت إدارة النادي 100 ألف دولار جوائز نقدية، إضافة للجوائز العينية والتذكارية وتصنف البطولة بمستوى 12 هانديكاب، وتمثل واحدة من أهم بطولات البولو في الإمارات، وتشهد مشاركة العديد من الوجوه الشابة ونخبة من اللاعبين المخضرمين المواطنين والمقيمين المحترفين.

يذكر أن المباراة النهائية ستنقل عبر قنوات أبوظبي الرياضية، وعبر منصة النادي على «اليوتيوب» والموقع الرسمي للنادي www.grpc.ae، تجاوباً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي منذ انطلاقة موسمه الرياضي المجتمعي الحالي.