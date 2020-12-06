«دولية الحبتور للسيدات» تدشن بطولات التنس

منير رحومة (دبي)

تدش النسخة الـ 23 بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، عودة الحياة إلى ملاعب الكرة الصفراء بالدولة، ليستعيد عشاق اللعبة أجواء الحماس والإثارة، باستضافة نخبة من نجمات اللعبة تتقدمهن 14 لاعبة من بين 100 لاعبة مصنفة عالمياً، خلال البطولة التي تستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية دقيقة، التزاماً بالبروتوكول الصحي.

وأسفرت قرعة الأدوار الرئيسية للبطولة والتي أقيمت أمس بحضور رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور وعدد من اللاعبات المشاركات في البطولة، عن مواجهة المصنفة الثانية بالبطولة السلوفينية بيبونا هيركوج مع السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا، بينما تلاقي البريطانية هيثر واطسون المصنفة الثالثة الإيطالية كاميلا جورجي، فيما جنبت القرعة المصنفة الأولى بالبطولة الفرنسية ميلادينوفيك والسلوفينية يوان كاجا عن اللعب في الدور الأول.

وأشاد رئيس مجموعة الحبتور بنجاح الإمارات في التغلب على جائحة «كورونا»؛ بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي، معتبراً استضافة الأحداث الرياضية العالمية، تأكيد للثقة التي تحظى بها الدولة، والخطوات التي قطعتها لتحدي الوضع الصحي العالمي.

وأشاد بتنظيم نسخة جديدة من البطولة، باعتبارها جسراً للعالمية بالنسبة للكثير من النجمات الواعدات في عالم اللعبة اللاتي يسعين للاحتراف والنجومية.