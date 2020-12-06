الأرض تعاند أصحابها في دوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

عاندت الأرض أصحابها في مباريات الأسبوع الرابع لدوري رجال الطائرة والتي شهدت تفوق شباب الأهلي على الظفرة 3-0، وعجمان على الوحدة 3-0، وتخطى حتا مضيفه العين 3-2، وحسم النصر الديربي أمام جاره الوصل 3-1، وتفوق بني ياس على مضيفه الجزيرة 3-1.

واستعاد شباب الأهلي التوازن على حساب الظفرة، ليتجاوز عثرة الخسارة الأولى بالأسبوع الثالث أمام بني ياس 2-3، وتواصلت خسارة «الفارس» بعدما خسر أمام الوحدة 1- 3. وأعاد عجمان مضيفه «العنابي» إلى مربع الخسارة، ليعوض «البرتقالي» خسارته الأخيرة أمام الوصل 2 - 3، وقدم «إعصار» حتا الأداء الأفضل بتفوقه على مضيفه العين 3 - 2 في مواجهة مثيرة على ملعب الأخير.

وواصلت طائرة بني ياس التحليق بالفوز على الجزيرة لتحقق الفريق الفوز الثالث على التوالي، فيما خسر الجزيرة للمباراة الرابعة توالياً.

وحسم «العميد» «ديربي بر دبي» أمام الوصل 3 - 1، في أفضل نتيجة للنصر العائد إلى أجواء المباريات التنافسية بعد غيابه القسري عن مشهد الجولة الثالثة، بعد تفوقه في أول جولتين أمام شباب الأهلي والجزيرة 3 - 1.