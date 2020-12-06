«الشارقة للصقارين» تتوج أبطالها

الشارقة (الاتحاد)

أسدل الستار على النسخة الرابعة لبطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح» 2020، والتي شهدت إثارة في الأشواط المفتوحة، وأسفرت عن فوز الفرسان بالمركز الأول في شوط «جير شاهين فرخ» بوساطة الطير «إيه دبليو»، وفي شوط «جير شاهين جرناس» تفوق سيف خلفان المنصوري محققاً المركزين الأول والثاني.

وتفوق حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، وحصد المركزين الأول والثاني في شوط «جير تبع فرخ»، وتصدر غدير سهيل الكتبي المركز الأول بشوط «جير تبع جرناس» عبر «مستقيم».

أما في أشواط فئة «المحلي»، فشهد شوط «جير شاهين فرخ» فوز خليفة الحافري بالطير «الهبوب»، وفي شوط «جير شاهين جرناس» تفوق علي سعيد المنصوري، محققاً المركز الأول بالطير «العاصف».

وفي شوط «جير تبع فرخ»، حقق راشد سعيد المنصوري المركز الأول أيضاً بالطير «مخيف»، وفي شوط «جير تبع جرناس» أكمل راشد سعيد المنصوري ثلاثية التفوق بالمركز الأول بالطير «سميسم».