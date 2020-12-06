شاهد رياضة.. دائرة التاريخ !

عمرو عبيد (القاهرة)

يُقال إن التاريخ يهوى تكرار الأحداث، بصور مختلفة في أزمنة متعاقبة، ولا شيء يدوم إلى الأبد، نجاح أم سقوط، وعبر مئات السنين، ظهرت حضارات واختفت أخرى، وكذلك عالم كرة القدم، لأن فرقاً تُوّجت ببطولات في عهود قديمة، هبطت إلى درجات أدنى وأفلست وذهبت أدراج الرياح، في حين ظهرت قوى أخرى، بدأت صغيرة ثم نمت وصعدت نحو القمة، وسيبقى هذا الأمر، ما دامت اللعبة والحياة.

وربما يشعر الجيل الجديد من مشجعي برشلونة الإسباني، بحالة من الدهشة الممزوجة بالغضب، بسبب وضع الفريق في جدول ترتيب «الليجا»، حيث يحتل المركز السابع، بفارق 12 نقطة عن المتصدر، أتلتيكو مدريد، خاصة عقب الخسارة المهينة أمام الصاعد حديثاً، قادش، في الجولة الـ 12 من «الليجا»، لكن ما يحدث الآن، هو نتاج أحداث كثيرة ومشاكل كبيرة، إدارية وفنية وتنظيمية، لعلها تنتهي قريباً بعد إقامة انتخابات مجلس الإدارة «الكتالوني»، مثلما حدث في موسم 2002/‏2003.



قبل 7 أعوام، وفي حقبة صعبة سبقت «سنوات الذهب» مع الرئيس، خوان لابورتا، كان «البارسا» في وضع مخجل، بعدما خرج «صفر اليدين» من موسم 2002/‏2003، الذي شهدت قيادته الفنية، تعاقب 3 مدربين، بينهم الهولندي لويس فان خال، ووقتها تولت لجنة إدارية تسيير أمور النادي حتى موعد الانتخابات آنذاك.

وفي ذلك الموسم العصيب، أنهى «البلوجرانا» بطولة الدوري في المركز السادس، بفارق 22 نقطة عن البطل، ريال مدريد، وخلال المنافسات، خسر الفريق مرتين بنتيجة 2/‏4، أمام فالنسيا وديبورتيفو لا كورونيا، بجانب استقباله «ثلاثية» أمام الأتليتي وإشبيلية، وقبلها خرج بطريقة مفاجئة من دور الـ64 في كأس الملك، على يد فريق نوفيلدا المغمور، وبالطبع جاءت النهاية منطقية، عندما سقط في ملعبه أمام يوفنتوس، في ربع نهائي دوري الأبطال، بنتيجة 1/‏2، رغم لعب «السيدة العجوز» بـ10 لاعبين، وربما تعيد «دائرة التاريخ» الأحداث ذاتها في الموسم الجاري!