حكيمي.. «الجناح الطائر»

ميلانو (رويترز)

أحرز الجناح أشرف حكيمي هدفين، بعد أن افتتح روميلو لوكاكو التسجيل، ليفوز الإنتر 3-1 على بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبفوزه الثالث في أسبوع واحد، تقدم فريق المدرب أنطونيو كونتي إلى المركز الثاني برصيد 21 نقطة وفاز الإنتر، الذي بدا أنه تعافى من مستواه المهتز في أكتوبر، بست مباريات وتعادل ثلاث مرات في آخر عشرة لقاءات، وسجل 26 هدفاً، ليؤكد قدرته على المنافسة بجدية على اللقب.

وقال كونتي: إن حكيمي، الذي أمضى الموسمين الماضيين معاراً إلى بروسيا دورتموند، ما زال يتأقلم على اللعب في الدوري الإيطالي.

وأضاف: «في بطولتنا، هناك مساحات أقل والفرق المنافسة أفضل في تحديد نقاط قوتك، أنا سعيد لأن هذا الأداء يزيد من ثقته بنفسه، يملك قدرات كبيرة ويجب أن أجعله من بين الأفضل في مركزه».

وافتتح لوكاكو التسجيل بهدفه الثامن في الدوري هذا الموسم، وهو هدفه الـ 12 بجميع المسابقات، في الدقيقة 16 رغم أنه لم يكن هدفاً مميزاً، وفشل المهاجم البلجيكي في ركل الكرة جيداً بعد تمريرة عرضية من إيفان بريشيتش، لكن رد فعله كان سريعاً وسجل من المحاولة الثانية.

وأضاف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتلقى اللاعب المغربي، المنضم من ريال مدريد قبل بداية الموسم، تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش، ووضع الكرة بهدوء في شباك الحارس سكوروبسكي.

ودافع الإنتر عن تفوقه في الشوط الثاني، وقلص إيمانويل فينياتو الفارق في الدقيقة 67 لكن انتفاضة بولونيا لم تستمر طويلاً.

وبعد ثلاث دقائق أخرى، هز حكيمي الشباك مجدداً، بعد أن انطلق إلى قلب الملعب متجاوزاً رقيبه، قبل أن يسدد بقوة في الزاوية البعيدة.

وأبدى سينيشا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا غضبه من أداء فريقه في الشوط الأول، وقال: «أشعر بخيبة أمل، لأننا جئنا إلى هنا دائماً من أجل الفوز، لكن في الشوط الأول لم نفعل أي شيء».



