ليفاندوفسكي: العالم يحتاج 100 عام لميلاد «ميسي جديد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يخف النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، إعجابه الشديد بموهبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاراته الرفيعة، وتميزه عن اللاعبين الآخرين، وقال في حديث لصحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «البرغوث» أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة، والعالم يحتاج إلى مائة عام أخرى لظهور «ميسي جديد». وأضاف: إنه موهبة فطرية فريدة ولاعب رائع، وما حققه خلال مسيرته الكروية، ربما لا يستطيع أي لاعب آخر تحقيقه، وربما احتاج الآمر قرناً من الزمان، لكي يُولد لاعب مثله. وقال ليفاندوفسكي: ما فعله ميسي داخل «المستطيل الأخضر» لا يصدق واستثنائي، ويضعه بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية.

وتطرق ليفاندوفسكي الذي قاد «البافاري» إلى الفوز ببطولة «البوندسليجا» وكأس ألمانيا و«الشامبيونزليج»، إلى الحديث عن جائزة الكرة الذهبية التي ألغتها مجلة «فرانس فوتبول» هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي كان مرشحاً بقوة للحصول عليها، وقال: حزين لإلغاء نسخة هذا العام، لأنني كنت أتطلع إلى الفوز بها، بعد ما حققته مع «البايرن»، وبشهادة خبراء الكرة الذين أجمعوا على أنني أستحقها عن جدارة هذا العام.

وأبدى ليفاندوفسكي دهشته وسخريته من أولئك الذين يرددون فكرة، إن ميسي أصابه الممل والسأم من كثرة الحصول على الجوائز الفردية، وأقول لهؤلاء: أعرف تماماً أن «البرغوث» يريد الفوز بالمزيد من الجوائز، وهذا أمر منطقي، طالما ما زال يلعب على أعلى مستوى تنافسي، وبدورنا نقوم بعملنا على أكمل وجه.



