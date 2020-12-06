الأهلي.. «الثلاثية التاريخية بالكأس 37»

القاهرة (أ ف ب)

تُوج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه، بفوزه على طلائع الجيش 3-2 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والإضافي 1-1»، بملعب الجيش ببرج العرب، في المباراة النهائية لـ «النسخة 88»، الأطول في تاريخ المسابقة، بعدما استمرت ما يزيد على 13 شهراً تقريباً.

وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عبر البديل محمود كهربا، وأدرك طلائع الجيش عبر «البديل» ناصر منسي.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، من دون أن تتغير النتيجة، رغم لعب طلائع الجيش بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه أحمد علاء لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 97، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي آلت نتيجتها للأهلي.

وفي ركلات الترجيح، سجل للأهلي، التونسي علي معلول، وعمر السولية، والمغربي بدر بانون، وأهدر أيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة.

وسجل لطلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال، وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي وحسين السيد.

وحقق الأهلي الثنائية المحلية «الدوري والكأس» للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، والثلاثية «دوري أبطال أفريقيا» للمرة الثالثة في تاريخه.



