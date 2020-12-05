النصر والوصل والشارقة وعجمان إلى ربع نهائي الكأس

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تأهل النصر إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على الوحدة 4 - 2 بركلات الترجيح، مساء أمس، في مباراة ماراثونية على استاد آل نهيان في أبوظبي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف، ليرافق «العميد» كلاً من الوصل والشارقة وعجمان، وهو الثلاثي الذي سبقه في الصعود على حساب الفجيرة وخورفكان والعين.

ونجح «الأزرق» في تسجيل ركلات الترجيح الأربع الأولى، عن طريق توزي وتيجالي وضياء السبع وحبيب الفردان، بينما أحرز لـ «العنابي» فارس جمعة ولوكاس بيمينتا، فيما أضاع لوفانور وخميس إسماعيل، ويلتقي النصر مع ضيفه عجمان في دور الثمانية، والذي يشهد أيضاً مواجهة الشارقة مع المتأهل من لقاء اليوم بين الظفرة والجزيرة، ويحل الوصل ضيفاً على المتأهل من لقاء بني ياس والعروبة، ويستضيف الصاعد من مباراة شباب الأهلي وحتا، المتأهل من لقاء الإمارات واتحاد كلباء.

وشهد الوقت الأصلي من مباراة الوحدة والنصر أداءً متوسطاً، غلب عليه الحذر، وندرت الفرص أمام المرميين، حتى ربع الساعة الأخير الذي أضاع فيه «العنابي» أخطر محاولتين، منع إحداهما القائم، عبر لوفانور الذي شارك خلال الشوط الثاني، في تبديل اضطراري، بعد خروج ماتافز مصاباً، بينما تصدى حارسه محمد الشامسي لرأسية لمينديز لتغيب الأهداف وتذهب المواجهة إلى الشوطين الإضافيين، ولم يشهد اللقاء أي جديد في النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ«العميد». وتأهل الوصل بعد تغلبه على الفجيرة بهدف أحرزه جواو فيجريدو في الدقيقة 51، من صناعة فابيو ليما الذي توغل داخل المنطقة، ومرر كرة رائعة إلى فيجريدو لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك، ليرجح كفة «الإمبراطور»، وشهدت الدقائق الأخيرة طرد الهولندي رولي لاعب «الذئاب» للخشونة.

وفجر عجمان أكبر المفاجآت في اليوم الأول لمنافسات دور الـ16، بفوزه على العين بهدف أحرزه وليام أوسو في الدقيقة 43.

وصعد الشارقة إلى دور الثمانية، بعد تخطي عقبة خورفكان بهدفين سجلهما «الثنائي» البرازيلي ويلتون سواريز، ولوان بيريرا، في الدقيقتين 10 و20، وشهدت المباراة طرد محمد عبدالباسط لاعب «الملك» قبل النهاية بدقيقة.