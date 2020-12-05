السيتي «10 من 10» أمام فولهام

لندن (د ب أ)

سجل البلجيكي الدولي كيفن دي بروين هدفاً، وصنع آخر، ليقود مانشستر سيتي إلى فوز ثمين ومستحق 2 - صفر على فولهام، مساء أمس، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، ورفع السيتي رصيده إلى 18 نقطة، بعدما حقق الفوز الثاني له على التوالي في المسابقة، وهو الخامس للفريق، مقابل ثلاثة تعادلات والخسارة مرتين في المباريات العشر التي خاضها بالمسابقة حتى الآن، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وحقق مانشستر سيتي انتصاره العاشر على التوالي في آخر 10 مباريات خاضها أمام فولهام في مختلف البطولات.

وشهدت المباريات العشر تسجيل الفريق 29 هدفاً في شباك فولهام مقابل 3 أهداف اهتزت بها شباك السيتي.

وهذه المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر سيتي انتصارين متتاليين في مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتجمد رصيد فولهام عند 7 نقاط، بعدما مني بالهزيمة الثامنة له في 11 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وحسم مانشستر سيتي الشوط الأول لمصلحته بهدفين سجلهما رحيم ستيرلنج، وكيفن دي بروين في الدقيقتين 5 و26 من ضربة جزاء ليترجم بهما الفريق تفوقه التام على منافسه.