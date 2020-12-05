«ريال زيدان» يتنفس الصعداء

مدريد (أ ف ب)

تنفس المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الصعداء، بعدما عاد فريقه ريال مدريد حامل اللقب، من ملعب «رامون سانشيس بيسخوان»، بفوز نادر أمس، على مضيفه الأندلسي إشبيلية 1 - صفر، وذلك في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يذق ريال طعم الفوز محلياً في آخر ثلاث مباريات، فخسر أمام فالنسيا 1-4 وأمام قادش 1-2، وتعادل مع فياريال 1-1، كما سقط قارياً أمام شاختار بهدفين، ما أدى إلى حملة انتقادات في الصحف الإسبانية، وتساءلت خلالها عما إذا كان زيدان سيبقى في منصبه، خاصة في حال فشل فريقه في ضمان بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.

لكن الفوز على إشبيلية القادم بدوره من هزيمة قاسية على الملعب ذاته في منتصف الأسبوع على يد تشيلسي الإنجليزي صفر- 4 في دوري الأبطال، يخفف الضغط عن زيدان الذي يعاني من كثرة الغيابات في فريقه نتيجة إصابة القائد سيرخيو راموس والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي ودانيال كارفاخال والدائم الإصابة البلجيكي إدين هازارد.

ورفع ريال رصيده إلى 20 نقطة من ستة انتصارات من 11 مباراة، وجاء انتصار «الملكي»، بفضل هدف عكسي من الحارس ياسين بونو بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 56 عندما أخفق في الإمساك بكرة عرضية من فيرلان ميندي نحو فينيسيوس جونيور، حيث اصطدمت الكرة بساقه، ثم دخلت المرمى.