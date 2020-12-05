«تحذير» و«شاهين» يخطفان أول رموز «الأبكار» و«الجعدان»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت، أمس، لليوم الثالث على التوالي، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2020، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت منافسات الفترة المسائية، التي أقيمت لمسافة 5 كلم بالميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، صراعاً قوياً على 8 رموز للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات، إضافة إلى اللقايا من فئة الإنتاج، إذ حلقت «تحذير» لمحمد سهيل عويضان العامري بأول رموز اللقايا، بعدما حصدت كأس الأبكار في شوط المفتوح بزمن قدره 7.21.8 دقيقة، متفوقة على «ميزة» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي التي حلت ثانية، و«مخيفة» لعلي راشد المري بالمركز الثالث.

وانتزع «شاهين» لعلي بن حماد الشامسي بندقية الجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، بعدما قطع مسافة الشوط البالغة 5 كلم في 7.19.9 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ «مطلاع» لخليفة عبد الله الحميري، وجاء ثالثاً «مذعن» لعلي بن سعيد سالم.

وفي الشوط الثالث المخصص لكأس الأبكار المحليات حصدت «خيال» لمحمد سهيل بن عويضان العامري الناموس والمركز الأول، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.22.4 دقيقة، بينما جاءت ثانية «شواهين» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، وثالثة حلت «سودة» لحميد بن سعيد النيادي.

وشهد الشوط الرابع تتويج «مرحب» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي ببندقية الجعدان المحليات بعدما حل أولاً خلال 7.20.7 دقيقة، وحل ثانياً «المسك» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، وثالثاً «مبعد» لسعيد بن مظفر العامري.

وحلقت «لحظة» لراكان محمد سالم العمري بناموس الشوط الخامس، في أول أشواط فئة الإنتاج، إذ فازت بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، مسجلة زمناً قدره 7.23.2 دقيقة، بعد منافسة شديدة مع «أفكار» لعبد الله سالم الدرعي «الثانية» بفارق جزأين من الثانية، فيما جاءت «الظبي» لمحمد العصري الخييلي ثالثة.

وتوصلت الإثارة في منافسات اللقايا في الشوط السادس، الذي شهد صراعاً قوياً بعد ثلاثة مطايا على المركز الأول، حتى حسمه «المختبر» لحمد بن نهيان سالم العامري لمصلحته في اللحظات الأخيرة في 7.22.5 دقيقة، ليحصد بندقية الجعدان المحليات من فئة الإنتاج، وبفارق جزأين من الثانية عن «هيف» لمبارك بن حمود المنصوري الذي جاء ثانياً، فيما حل ثالثاً «مزاحم» لعبد الله بن حلوس العامري.

وأكدت «دولة» لحمد بن نهيان سالم العامري جدارتها لتهدي مالكها الرمز الثاني في منافسات اللقايا، بعدما توجت بكأس الأبكار المهجنات من فئة الإنتاج، إذ خطفت لقب الشوط في آخر 200 متر من السباق مسجلة زمناً بلغ 7.20.7 دقيقة وبفارق اقترب من دقيقة عن «عزامة» للنشمي بن حمد العامري التي جاءت ثانية، بينما حلت ثالثة «انتباه» للدحبة العامري.

وفي آخر أشواط الرموز، كان «مخباط» لعلي راشد العمري على موعد مع الناموس وبندقية الجعدان المهجنات الإنتاج، بعد أن قطع مسافة الشوط في 7.22.0 دقيقة، فيما حل «ثانياً» «كرار» لهادف قناص العامري، وثالثاً جاء «مشاغب» لمحمد علي الكتبي.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى، فيما من المقرر أن تتواصل منافسات المهرجان، اليوم، بفئة الثنايا والصراع على 8 رموز غالية.

تسعيرة هجن الرئاسة

رفعت تسعيرة هجن الرئاسة في جائزة زايد الكبرى والخاصة بفئة اللقايا من وتيرة التحدي والتنافس بين المشاركين، حيث بلغت قيمة التسعيرة الخاصة بالهجن الفائزة في أشواط الرموز مليوني درهم للأبكار الفائزة بالمركز الأول، ومليون ونصف المليون درهم لأصحاب المركز الثاني و1.2 مليون درهم للمركز الثالث ومليون درهم للمراكز من الرابع إلى العاشر، أما في أشواط الرموز للجعدان فوصلت قيمة التسعيرة في أشواط الرموز إلى مليون ونصف المليون درهم لصاحب المركز الأول، و1.2 مليون درهم للمركز الثاني، ومليون درهم للمركز الثالث، و800 ألف درهم من الرابع إلى العاشر، وجاءت تسعيرة المؤسسة العملاقة في سباقات الهجن لباقي الأشواط بواقع مليون للأبكار و800 ألف درهم للجعدان.