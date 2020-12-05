«مطرة» تتصدر اللقايا في الفترة الصباحية

أبوظبي (الاتحاد)

فازت «مطرة» لبخيت بالعود العامري بأول أشواط الفترة الصباحية للقايا، لتتصدر شوط الأبكار المحليات الإنتاج، بعد أن سجلت توقيتاً زمنياً قدره 7.30.0 دقيقة.

وانتزعت «هملولة» لعبدالله نصيب العفاري ناموس الشوط الثاني للأبكار المهجنات الإنتاج، بزمن 7.26.0 دقيقة، فيما نال «سلهود» لعلي سالم الدرعي لقب الشوط الثالث للجعدان المحليات الإنتاج، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 7.28.0 دقيقة.

وحلق «حشيم» لغانم يروان الشامسي بناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات الإنتاج، بتوقيت 7.24.0 دقيقة، وفي الشوط الخامس نجحت «ناصية» لمحمد شطيط الجنيبي في خطف المركز الأول، مسجلةً توقيتاً قدره 7.25.3 دقيقة، بينما حصدت «ميرال» لسالم سليم العفاري ناموس الشوط السادس بتوقيت 7.25.5 دقيقة.

وشهد الشوط السابع فوز «نهاب» لمظفر خموشة العامري بالمركز الأول، بعدما أنهى السباق في 7.26.0 دقيقة، أما الشوط الثامن فكان من نصيب «الكاسح» لسعيد الضبيعة الكتبي وسجل توقيتاً زمنياً قدره 7.25.2 دقيقة، فيما حلقت «لمحة» لأحمد براك المزروعي بناموس الشوط التاسع بتوقيت 7.25.5 دقيقة، أما آخر أشواط اللقايا من فئة الإنتاج فكان من نصيب «المسك» لحمد بالرشيد الكتبي التي أحرزت المركز الأول مسجلة توقيتاً بلغ 7.25.1 دقيقة.

وشهدت الأشواط من الحادي عشر وحتى السادس والعشرين، المنافسة على ألقاب الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات المفتوح، فوز «محنة» لخلفان حمدان المنصوري بناموس الشوط الحادي عشر بتوقيت 7:27.6 دقيقة، وخطفت «منصورة» لجابر صالح العامري لقب الشوط الثاني عشر، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7.26.9 دقيقة، و«شاهين» لمسلم مبارك العامري لقب الشوط الثالث عشر بتوقيت قدره 7:24:5 دقيقة، و«الفاتن» لحمد شطيط الوهيبي بناموس الشوط الرابع عشر بتوقيت قدره 7:22:4 دقيقة، و«قمرية» لمحمد سعيد العامري بناموس الشوط الخامس عشر بزمن قدره 7:26:8 دقيقة، و«الشاهينية» لعلي بالروس العامري بتوقيت بناموس الشوط السادس عشر بتوقيت قدره 7:26:8 دقيقة، و«ذباح» لمحمد جابر المري بناموس الشوط السابع عشر بزمن قدره 7:23:3 دقيقة، و«الحذر» لعبدالهادي الغفراني المري بناموس الشوط الثامن عشر بتوقيت قدره 7:22:7 دقيقة، و«دمعة» لناصر محمد الكتبي بناموس الشوط التاسع عشر بزمن قدره 7:27:7 دقيقة، و«التماس» لراشد مطر الكيبالي بناموس الشوط العشرين بزمن قدره 7:25:5 دقيقة، و«هملول» لأحمد جمعة الخييلي بناموس الشوط 21 بزمن قدره 7:23:5 دقيقة.

وحلق «مختار» لعلي حليس العفاري بناموس الشوط 22 محققاً أفضل توقيت في الصباحية بتوقيت قدره 7:16:8 دقيقة، وفازت «غنايم» لأحمد الشرقي العامري بناموس الشوط 23 بزمن قدره 7:20:4 دقيقة، و«بلشة» لمسلم حربي العامري بناموس الشوط 24 بزمن قدره 7:21:3 دقيقة، و«زيارة» لجاسم علي الغيلاني بناموس الشوط 25 بزمن قدره 7:280 دقيقة، و«مثيرة» لحميد صغيرون الدرعي بناموس الشوط الأخير بتوقيت قدره 7:24:0 دقيقة.