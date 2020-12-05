تحت رعاية حمدان بن زايد.. «أريلة الشراعي» يفتح أبواب التسجيل اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن فتح باب التسجيل لسباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، بداية من اليوم على أن يتم إغلاق باب التسجيل مساء الخميس المقبل، ليقام السباق السبت الموافق 12 من الشهر الجاري.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة، لا سيما وأنه السباق الأول لفئة 60 قدماً بعد العودة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخصص النادي جوائز مالية قيمة للفائزين وكذلك المشاركين في المنافسات، تصل إلى ثلاثة ملايين درهم وثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وذلك لتحفيز الجميع على المشاركة والتواجد في هذا المحفل التراثي البحري الكبير.

وتقام المنافسات لمسافة 22 ميلاً بحرياً، وسوف يتبع خلالها كافة الإجراءات الاحترازية المقررة، أهمها ألا تقل المسافة بين كل محمل والآخر عن عشرين متراً، فضلاً على ضرورة تسليم نتائج فحوص فيروس كورونا قبل الحدث بثلاثة أيام، فيما ستخضع المحامل المشاركة لفحص فني للتأكد من سلامة المواصفات والقياسات الفنية لكل محمل.

من جهته، أعرب ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه سباق اليوم الوطني لفئة 43 قدماً، مؤكداً أن النجاح والمشاركة الكبيرة يؤكدان على قيمة الاسم الذي حمله السباق.

وقال: نحن في النادي نسعى دوماً لمشاركة الوطن أفراحة والمجتمع أحداثه من خلال هذه السباقات.

وأبدى المهيري سعادته لعودة سباقات فئة 60 قدماً بسباق أريلة، الذي يقام السبت المقبل، مؤكداً أنها عودة رائعة، لا سيما وأن هذه الفئة هي الأكبر والأضخم بين سباقات المحامل الشراعية، وسبق وأن توقفت بسبب فيروس كورونا حالها حال السباقات الأخرى، وتوقع الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة في سباق أريلة حتى إغلاق باب التسجيل الخميس المقبل.

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعم سموه الدائم لمختلف السباقات التي ينظمها، وفيما يخص الجوائز، أكد أن النادي رصد ثلاثة ملايين وثلاث سيارات، من أجل تحفيز الجميع على المشاركة والتواجد في هذا المحفل البحري التراثي الكبير.