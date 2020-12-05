«الهواة المواطنين» يدشن بطولة السلم للدراجات

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، بمنطقة سيح السلم، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي تضم 4 سباقات، بواقع 3 سباقات للرجال في ديسمبر ويناير وفبراير المقبلين، وسباق للسيدات في يناير المقبل، بجوائز مالية تزيد عن 3 ملايين درهم.

وتدشن سباق الهواة الإماراتيين الانطلاقة وهو السباق الأكبر من نوعه للهواة، من حيث حجم الحدث وقيمة الجوائز المالية البالغة مليون درهم مخصصة لهذا السباق فقط، ويمتد لمسافة 127 كلم، بمشاركة 60 متسابقاً، بواقع 20 متسابقاً من أصحاب المراكز الأولى في النسخة الماضية، و40 من المتأهلين من السباقات التأهيلية، التي أقيمت مؤخراً بالتنسيق مع اتحاد الدراجات الهوائية.

ويقام السباق الرئيسي الثاني في يناير المقبل وهو المخصص لفئة المحترفين «النخبة» لمسافة 127 كلم وبجوائز مالية تبلغ مليون درهم، ويشمل جنسيات المواطنين والأجانب المقيمين ودول مجلس التعاون الخليجي بواقع 10 مشاركين من كل دولة بمجموع 80 متسابقاً، على أن يقام سباق السيدات المخصص للمواطنات فقط، في يناير المقبل بمشاركة 60 فتاة لمسافة 30 كلم. وسيكون الختام في فبراير المقبل، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين بمشاركة 60 دراجاً، يتنافسون لمسافة 127 كلم بجوائز مالية تبلغ مليون درهم، يشارك فيه أصحاب المراكز العشرين الأولى من السباق الأول هذا الموسم، مع إقامة سباق تأهيلي لاستكمال بقية المقاعد الأربعين الأخرى.

وقامت اللجنة المنظمة بتأمين مسار السباق وتهيئة جميع الظروف اللازمة، لضمان نجاح السباق بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الداعمة للحدث، إلى جانب إنجاز خطوات ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، الذين يتوجب عليهم الخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا، حيث سيكون شرطاً للمشاركة الحصول على فحص بنتيجة سلبية خلال 48 ساعة من يوم السباق.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، التي يرأسها عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وتضم في عضويتها ماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج، ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، كافة الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بالحدث.

من جانبه، أشاد عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للبطولة والمشاركين فيها، وقال: انطلاق الجولة الأولى تتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49، ونؤكد على بذل جهدنا لتنفيذ توجيهات القيادة نحو رفاهية وسعادة الشعب وصحته من خلال الرياضة، ونحرص على دعم نشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتحفيز الرياضيين على التطور المستمر من خلال هذه البطولة، التي تقدم لهم أجواء تنافسية قوية في منطقة رائعة، وتقدم لهم جوائز تشجيعية كبيرة.