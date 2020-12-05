«الأريام جمر» و«دي شرار» يتصدران اليوم الثالث

الشارقة (الاتحاد)

حقق المهر «الأريام جمر» لمربط الأريام العربية، و«دي شرار» لمربط دبي أعلى معدل من النقاط، بلغ 92.50 نقطة لكل منهما، خلال منافسات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، الذي يقام بمنتزه كورنيش كلباء.

وجاء تفوق «الأريام جمر» عندما تصدر القسم «أ» لفئة الأمهار عمر سنتين، تبعه المهر «الأندلسي إي أية» للدكتور غانم الهاجري، بـ 91.38 نقطة، ثم «روان الهواجر» لصالح سعيد حوفان المنصوري، بـ 91.13 نقطة.

وتفوق المهر «دي شرار» في القسم «ب» لفئة الأمهار عمر سنة، وتلاه «الأريام حشيم» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بـ 91.50 نقطة، ثم «دي هدار» لمربط دبي، بـ 91.00 نقطة.

وكان «لامار بي إتش أم» لمربط بن هميلة، فاز بأول أشواط اليوم الثالث المخصص لفئة الأمهار عمر سنة القسم «أ»، وسجل 91.88 نقطة، وجاء ثانياً «فام كورنادو» لفيدريكو جوردان، بـ 91.75 نقطة، ثم «جيه أيه مرتجز الجزيرة» لمربط الجزيرة، ونال 90.63 نقطة.

وحقق «درياب الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، صدارة «ج»، وسجل 92.13 نقطة، تلاه ثانياً «مزيون البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، بـ91.38 نقطة، ثم «أيه أس الظرب» لسمية حسين عباس، بـ 90.13 نقطة.

وأحرز «طحان غالب» لمربط غالب، صدارة «ب» لفئة الأمهار عمر سنتان، بـ 91.88 نقطة، ثم «رواف البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، بـ 91.38 نقطة، تلاه «كنز السلطان» لحمد محمد المنصوري، بـ 90.50 نقطة.

وحققت خيول مبارك الهاجري المركزين الأول والثاني في القسم «ج»، عبر «ع ج سابي» بـ 91.75 نقطة، ثم رفيقه «ع ح نبهان» بـ 91.38 نقطة، وتلاه «أيه إتش أم متغطرس» لأحمد اليماحي، بـ 91.13 نقطة.