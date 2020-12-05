ديماكلين يعانق لقب «اليوم الوطني» لـ «الشطرنج الخاطف»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

توج الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكلين بلقب بطولة اليوم الوطني الـ49 للشطرنج الخاطف، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبجوائز بلغت 10 آلاف درهم، وشهدت مشاركة 176 لاعباً ولاعبة في مرحلتها التمهيدية، تأهل منهم 24 لاعباً إلى النهائي.

وجاءت المشاركة في البطولة مفتوحة للجميع من مواطنين ومقيمين في مسابقة الرجال والفئات العمرية من 6 سنوات وحتى 16 سنة.

وحل خلف لديماكلين، مواطناه الدولي جوليوس دي راموس «وصيفاً»، ونيلمان لاجتي «ثالثاً»، بينما ذهب المركز الرابع إلى المغربي الأستاذ الدولي علي صبار، والخامس إلى الأستاذ الدولي الإماراتي عمران الحوسني، الذي فاز بجائزة نتيجة أفضل لاعب مشارك من الدولة، وروضة السركال بجائزة أفضل نتيجة لاعبة مشاركة من الدولة، ولطيفة الدرمكي وسلطان الزعابي بجائزة أفضل نتيجة لاعبة ولاعب مشارك من نادي أبوظبي.

وعلى صعيد المراحل العمرية، فاز الهندي سيدارث بيلاجي بلقب «16 عاماً»، والكويتي مشعل الزيد بـ«14 عاماً»، والهندي ابينيت آريا «12 عاماً»، ومواطناه فيهان دوميير «10 سنوات» وأبيناف بيني «8 سنوات».

وأشرف على البطولة طاقم تحكيم ضم الدولي سعيد أحمد الخوري، الدولي عبد الله مراد المازمي، الدولي الروماني بوجدان جاربيا، وأقيمت البطولة عبر موقع chess.com مع استخدام برنامج زووم للتخاطب المرئي.