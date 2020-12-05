«البرتقالي» يتقدم و«الزعيم» يودع

معتز الشامي (دبي)

فجر عجمان أكبر المفاجآت، في اليوم الأول، لمنافسات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، بفوزه على العين بهدف، أمس، على استاد هزاع بن زايد، سجل لـ«البرتقالي» المهاجم أوسو في الدقيقة 43 مستغلاً خطأً دفاعياً.

تقاسم الفريقان السيطرة، حيث ظهرت أفضلية «البركان» في الشوط الأول، وترجمها إلى التقدم بهدف، بينما أحكم العين قبضته على النصف الثاني، إلا أن محاولاته لم تفلح، ليودع البطولة مبكراً، وجاء خروج الفريق في آخر 4 مرات من دور الـ16 أمام عجمان عام 2009، ومسافي 2010، والوصل 2018 وعجمان مجدداً أمس، ليكرس «البرتقالي» نفسه عقدة للعين في البطولة.

وشهدت المباراة توتراً عقب صافرة الحكم يحيى الملا، الذي قام بطرد سلطان راشد مشرف فريق العين، بعد أن أشهر في وجهه الإنذار مرتين، بعدما اعترض على قراره بعدم احتساب ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة.

بدأ «البنفسج» المباراة، بالاعتماد على التشكيلة التي خاضت مباراة بني ياس في الدوري، ولم يقدم العين المستوى المطلوب على مدار الشوط الأول، حيث زادت الأخطاء، وضاعت اللمسة الأخيرة من اللاعبين.

وفي المقابل استعاد عجمان مستواه الحقيقي، وقدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وكان الأبرز في الشوط الأول، الذي شهد تسجيل الغاني وليام أوسو هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني لجأ بيدرو مدرب العين، إلى إجراء تغييرات، خاصة في الوسط من أجل تنشيط الأداء، وتعديل النتيجة، ودفع بفهد حديد بدلاً من أحمد برمان، وإيريك بدلاً من سالم عبدالله، وتبعهما نزول بندر الأحبابي العائد من الإصابة بديلاً لسعيد جمعة، ولكن غابت الحلول الحاسمة بالنسبة لـ«البنفسج» في ظل تفوق التكتيك الدفاعي الذي اعتمده أيمن الرمادي مدرب عجمان.

وكاد فهد حديد أن يسجل من مراوغة ناجحة أمام المنطقة، وسدد صاروخية أبعدها علي الحوسني ببراعة،

ورد الرمادي بإشراك حسن عبدالرحمن بدلاً من شقيقه حسين عبدالرحمن، لإيقاف خطورة وسط «الزعيم» الذي ضغط على دفاع «البرتقالي» الذي بذل الجهد للحفاظ على الفوز الذي يمنحه بطاقة التأهل إلى ربع نهائي «أغلى البطولات».

وكاد ريان يسلم أن يدرك التعادل من تمريرة لابا أمام المنطقة، وسدد أرضية مرت بجوار القائم الأيمن، وتلقى لابا تمريرة من شيوتاني توغل داخل المنطقة، ولعب الكرة في اتجاه الشباك، نجح الحوسني في التصدي لها، وسيطر العين على مجريات المباراة، وضغط عبر كل أرجاء الملعب، وكاد «البديل» خالد البلوشي أن يسجل من تسديدة صاروخية ارتطمت بأعلى العارضة، لتنتهي المباراة بفوز عجمان في مفاجأة غير متوقعة رغم سيطرة «الزعيم» على الشوط الثاني بالكامل، قابله تفوق الأداء الدفاعي لـ«البرتقالي» الذي حقق مبتغاه، بفعل التنظيم الدفاعي وبراعة الحارس المتألق الحوسني الذي أنقذ مرماه في أكثر من فرصة، أبرزها خلال الثواني الأخيرة.

بيدرو: لا نستحق الخسارة

شدد بيدرو إيمانويل مدرب العين، على أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام عجمان، والخروج المبكر من الكأس، وقال: لم يكن هذا السيناريو المتوقع للمباراة، إذا كنا نستحق الخسارة أمام بني ياس، فإن الأمر ليس كذلك في لقاء عجمان.

وأضاف: كان علينا التركيز في الاستحواذ، وعدم ارتكاب أي أخطاء، أو منح المنافس أي فرصة لتشكيل هجمات مرتدة، ولسوء الحظ افتقدنا فقط الكرة مرتين، سجل منهما عجمان الهدف الوحيد، ورغم ذلك عدنا إلى المباراة، وسيطرنا على مجريات اللعب، وكنا الأفضل، وتواجدنا تقريباً داخل منطقة عجمان، وصنعنا فرصاً عدة للتسجيل، وسددنا ما يزيد على 20 تسديدة، منها 5 إلى 6 بين القائمين والعارضة، ولم نكن موفقين تماماً.

الرمادي: لم أتوقع الفوز

اعترف المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، بأنه لم يتوقع نتيجة المباراة، والفوز على العين في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وإقصاء «الزعيم» مبكراً من البطولة، وقال: نحن نواجه العين الذي نفتخر به، وحتى إذا تعرض لـ«كبوة» في فترة من الفترات، فهو كبير، لذلك توقعت أن تكون المباراة صعبة، ومن جانبنا نبذل الجهد واللعب على الانتصار والصعود إلى دور الثمانية، لأننا نواجه فريقاً كبيراً ومصدر فخر للجميع بتاريخه، ولا يمكن لأي فريق في الدولة أن يتوقع الفوز على العين.

وأضاف: دائماً في كل المحافل، نحتفي بالعين، وأقول له «حظاً أوفر»، ولم يكن «البنفسج» موفقاً، بينما حالفنا التوفيق، وحققنا ما كنا نطمح إليه بإقصاء العين، والتأهل إلى الدور المقبل.