شباب الأهلي وحتا.. «بداية المشوار»

منير رحومة (دبي)

يفتتح شباب الأهلي «حامل لقب» كأس رئيس الدولة، مشوار الدفاع عن اللقب، بلقاء حتا اليوم، حيث يدخله بهدف ترويض «الإعصار»، وانتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي، خاصة أنه يعول كثيراً على المسابقة لتعويض الانطلاقة المتعثرة في الدوري، والمنافسة على بطولة يتزعمها «الفرسان» بحصد 9 ألقاب حتى الآن.

وفي المقابل، يسعى حتا إلى فك «العقدة» التي لازمته طويلاً في جميع المسابقات، وانتزاع أول فوز على «الفرسان»، يكون له وقع معنوي كبير، سواء في الكأس أو الدوري، خاصة أن الفريق الحتاوي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم في الدوري، ويحتل المركز الأخير بـ «نقطة يتيمة».

ويعول الضيوف على المفاجآت التي تحملها مباريات الكأس، واللعب بذكاء أملاً في تفجير مفاجأة من «العيار الثقيل»، وانتزاع بطاقة العبور، خاصة أن اللقاء يقام بنظام خروج المغلوب، ومن مباراة واحدة.

ويعول أصحاب الأرض على استعادة توازنهم في المباريات الماضية، والخروج من المرحلة السلبية التي كادت أن تعصف بالجهاز الفني، وبالتالي تقديم عرض قوي، خاصة أن أغلب لاعبي الفريق من أصحاب الخبرة والتجربة في هذه البطولات.

وينتظر أن تحفل المواجهة بالحماس والإثارة، بفضل الطموحات التي يدخل بها كل فريق، والتأثيرات الكبيرة للنتيجة على بقية مشوار كل منهما في الموسم.