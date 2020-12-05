الإمارات واتحاد كلباء.. «حديث الذكريات»!

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

يسيطر طموح العبور إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، على أجواء لقاء الإمارات واتحاد كلباء اليوم، ضمن دور الـ 16 للبطولة، خاصة أنهما يملكان ذكريات في البطولة، وتحديداً «الصقور»، وبالتالي يدخله الفريقان في ظل حسابات خاصة، تتطلب منهما اللعب بـ «قمة الحذر».

وتعد المواجهة بمثابة الاختبار القوي لـ «الصقور» متصدر المجموعة الأولى في الدور التمهيدي لتصفيات أندية الدرجة الأولى، ومتصدر دوري «الهواة» برصيد 9 نقاط، أمام أحد أفضل الفرق تطوراً خلال الموسم الحالي، من واقع الأداء القوي لـ «النمور» في جميع المباريات الماضية، والنتائج الجيدة التي وضعته في موقع رائع بين «الكبار» في دوري المحترفين، يكفي أنه حصد 13 نقطة في الجولات الثماني حتى الآن، متساوياً مع بني ياس وشباب الأهلي، وتفصله نقطة واحدة فقط عن الوحدة والعين، بل أنه يسبق الوصل في الترتيب.

وينطلق فريق الإمارات من ذكريات الماضي الجميل، مع «البطولة الأغلى»، والتي سبق له الحصول على لقبها للمرة الأولى في تاريخه مع المدرب عيد باروت موسم 2009 - 2010، الأمر الذي أكد عليه المدرب الحالي جوكيكا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، لأنه يدرك أهمية تحفيز اللاعبين، حتى يكون العطاء بالمستوى المنتظر في الملعب، بعد النتائج الجيدة في دوري الأولى، حتى نهاية الجولة الثالثة.

وفي المقابل، يستعيد اتحاد كلباء أجواء المواجهة التي جمعته الموسم الماضي مع البطائح المتأهل أيضاً من الدور التمهيدي لفرق الدرجة الأولى، على ملعب «الصقور»، والتي انتهت لمصلحته 4-2، ودفعت به إلى ربع النهائي ولقاء الشارقة، قبل أن يخسر أمامه بهدفين، ويعول «النمور» على المستوى المتطور في دوري الخليج العربي، والذي منحه فرصة المنافسة على النتائج التي تعزز وجوده في المنافسة، والابتعاد عن المراكز الأخيرة، وحذر مدربه دا سيلفا من خطورة أصحاب الأرض عطفاً على نتائجه الجيدة في التمهيدي ودوري الأولى، ونجح اتحاد كلباء في خطف الأنظار بفضل أدائه القوي في الدوري، وآخرها فرضه التعادل على النصر في الجولة الثامنة.