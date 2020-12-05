الدوريات الآسيوية ترحب بـ «مجمعة الأبطال 2021»

معتز الشامي (دبي)

رحبت الدوريات الآسيوية المحترفة، بمقترح لجنة المسابقات، باعتماد نظام «البطولة المجمعة» للنسخة المقبلة بدوري الأبطال 2021، والتي يفترض انطلاق الأدوار التمهيدية فيها خلال يناير المقبل، بينما يقام دور المجموعات في فبراير.

وقدم الاتحاد الآسيوي مقترحاً مبدئياً لخوض البطولة المجمعة في أبريل أو مايو المقبلين، مع دراسة خوض الدور التمهيدي أيضاً، بنظام البطولة المجمعة في مارس المقبل، على أن يتم فتح الباب أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة المجمعة، والتي تكون بمشاركة 5 مجموعات للغرب ومثلها للشرق.

يأتي ذلك بعد قرار «الفيفا» بتأجيل مونديال الأندية من ديسمبر 2020 إلى فبراير 2021، وبالتالي وجد الاتحاد القاري نفسه مضطراً للبحث عن بدائل، لخوض مباريات دوري الأبطال، خاصة دور المجموعات، الذي يشهد خوض 6 مباريات لكل فريق قبل حسم بطاقات التأهل، بينما يتوقع أن تتم زيادة البطولة المقبلة إلى 40 فريقاً، تقسم على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات للغرب، ومثلها للشرق، على أن يتأهل أول كل مجموعة إلى الدور التالي، بالإضافة إلى أفضل 3 أندية من بين أصحاب الترتيب الثاني.

وينتظر أن يتم عقد اجتماع «عن بُعد» للدوريات المحترفة التي تشارك أنديتها في «نسخة 2021»، لحسم مسألة توقيت البطولة، في أسرع وقت ممكن، في ظل رغبة دوريات الغرب تحديداً في وضع «روزنامة» مباريات الدور الثاني، ومن بينها دوري الخليج العربي، الذي رحب بخوض «المجمعة» إلى جانب الدوري السعودي، ليصبحان أول الدوريات التي رحبت بالمقترح، خاصة في ظل استمرار المخاوف الخاصة بـ «كوفيد-19»، وأيضاً الإجراءات الاحترازية والقيود الخاصة بالسفر بين أغلب دول القارة والمنطقة.

واقترحت بعض الدوريات بالقارة على لجنة المسابقات الآسيوية، إقامة بطولة مجمعة للدور التمهيدي في يناير أو فبراير، على أن تقام البطولة المجمعة بين فبراير ومارس، بدلاً من أبريل ومايو، فيما انقسمت آراء أغلب الدوريات حول، هل يتم خوض مباريات دور الـ 16 أيضاً مع «البطولة المجمعة»، على أن ينقل هذا الدور إلى سبتمبر المقبل، بنظام الذهاب والإياب، مع باقي الأدوار النهائية للبطولة.

فيما تمسكت دوريات أخرى بتكرار السيناريو الجاري نفسه، عبر خوض البطولة بشكل مجمع حتى نصف النهائي، مع تقليص عدد مبارياتها في الأدوار الإقصائية بإلغاء نظام الذهاب والإياب.

ويتوقع أن يحسم الاجتماع المرتقب نظام البطولة الجديدة، خاصة أن أغلب دول آسيا ما زالت تفرض قيوداً على السفر منها وإليها، وهو ما يجعل الاعتماد على نظام الذهاب والإياب بين أندية القارة، من الصعب تنفيذه في النسخة المنتظرة، المتوقع أن تشهد إعادة تقييم الدوريات المحترفة، بناء على مردودها في البطولة، ومن ثم توزيع مقاعد «نسخة 2023»، بعد انتهاء النسخة المقبلة، ومعرفة ترتيب الدوريات المحترفة بالقارة، بعد قرار إلغاء نقاط التقييم لعام 2020، بسبب الظروف والأحداث التي أدت لانسحاب أندية، وعدم قدرتها على المشاركة، نظراً لتأثير الإصابات بين صفوفها بفيروس «كورونا».

وعلى الجانب الآخر، يتجه الاتحاد الآسيوي لتأجيل مقترح زيادة المكافآت المالية للبطولة، والتي كان منتظر تطبيقه مع «نسخة 2021»، والتي تشهد تحقيق مداخيل عالية، من جراء التسويق والصفقات التسويقية التي نجح الاتحاد القاري في إبرامها، خاصة ما يتعلق ببيع الحقوق بإجمالي 3.2 مليار دولار، لمدة 8 سنوات، بخلاف ما تسفر عنه مفاوضات بين حقوق مباريات غرب آسيا لشبكة تليفزيونات الإذاعة العربية.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن قبل يومين، عن توقيع اتفاقية حقوق إعلامية مع شبكة كانال بلاس ميانمار، من 2021 إلى 2024.

وتتضمن الصفقة حقوق بث جميع بطولات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك التصفيات الآسيوية لكأس العالم، ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، اعتباراً من عام 2021، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 و2024.

فيما أطلق الاتحاد الآسيوي عدداً من القنوات الرقمية الجديدة في الصين، في خطة تسويقية، هدفها جعل لعبة كرة القدم الرياضة الأولى في «القارة الصفراء»، بهدف الترويج لمسابقات الاتحاد، خاصة دوري أبطال آسيا وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويطمح الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة، إلى تحقيق رقم قياسي يبلغ 10 مليارات تفاعل خلال كأس آسيا في الصين، وذلك بنسبة تتجاوز 10 أضعاف ما تحقق في النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات.

وفي إطار هذه الجهود، ومن أجل زيادة التفاعل في الصين وباقي الدول، قام الاتحاد الآسيوي، بإطلاق حسابات لكأس آسيا 2023 ودوري أبطال آسيا عبر تطبيقي توتياو ودوين، لتنضم إلى الحسابات ذات النجاح الكبير من خلال تطبيق ويبو.

ويشارك في دوري أبطال آسيا 2020 أندية شنغهاي إس آي بي جي، وشنغهاي شينهوا وبكين وجوانزو بطل نسختي 2013 و2015، وحققت الحسابات الجديدة بالفعل نجاحاً كبيراً في أوساط الجماهير الصينية، حيث تجاوزت أرقام المتابعة أكثر من 26 مليون على منصتي توتياو ودوين.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: المحافظة على تفاعل الجماهير مع كرة القدم الآسيوية، خاصة مع عودة منافسات دوري الأبطال لمنطقة الشرق، يعتبر أمراً حيوياً، والمنصات الجديدة في الصين توفر تغطية شاملة لكل مراحل البطولة، خاصة مع مشاركة أربعة أندية من الصين.

وأضاف: نركز على توفير التغطية الشاملة، إلى جانب المواد التفاعلية التي تستقطب اهتماماً كبيراً من الجماهير، ومن خلال مشاهدة الأرقام القياسية في التفاعل يزداد حماسنا لتوسيع منصة الحسابات الرقمية للاتحاد، خاصة في ظل التزامنا مع شركائنا التجاريين في أرجاء القارة كافة من أجل الترويج لمسابقات الاتحاد.