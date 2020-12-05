«الطريق 259» إلى «مونديال 2022»!

برلين (د ب أ)

تتجه أنظار الملايين من عشاق «الساحرة المستديرة»، في القارة الأوروبية خاصة، والعديد من أنحاء العالم بشكل عام غداً، صوب مدينة زيوريخ السويسرية، لمتابعة إحدى الخطوات المهمة، على طريق كأس العالم المقبلة والمقررة عام 2022.

ويستضيف مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في زيوريخ فعاليات قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى «مونديال 2022»، والذي يمثل ضربة البداية على طريق المنتخبات الأوروبية، للصراع على مقاعد النهائيات، حيث ترسم القرعة الخريطة لكل من المنتخبات الراغبة في التأهل.

وعلى عكس المعتاد، تجرى القرعة هذه المرة كحدث افتراضي، من خلال مشاركة مسؤولي المنتخبات الـ55 المشاركة في التصفيات عن بُعد، وعن طريق الإنترنت، في ظل الإجراءات المشددة المتبعة للحد من تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد. وكان مقرراً أن تجرى القرعة 29 نوفمبر المنقضي، ولكنها تأجلت إلى السابع من ديسمبر الحالي بسبب تداعيات «جائحة كورونا».

وكانت المنتخبات الـ55 وزعت على ستة مستويات مختلفة، بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر عن «الفيفا» في نوفمبر الماضي.

وضمت كل من المستويات الخمسة الأولى 10 منتخبات، فيما ضم المستوى السادس 5 منتخبات فقط.

وتتصارع هذه المنتخبات الـ55 على 13 مقعداً في المونديال، علماً بأن هذه التصفيات من المقرر أن تشهد 259 مباراة على مدار عام كامل، ما بين 24 مارس 2021 إلى 29 مارس 2022.

وكان «الفيفا» كشف قبل أيام عن التصنيف الذي تم من خلاله توزيع المنتخبات الأوروبية على 6 مستويات قبل هذه القرعة.

ويضم المستوى الأول منتخبات بلجيكا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وهولندا.

وتوزع هذه المنتخبات على المجموعات العشر المقررة في التصفيات، ثم توزع المنتخبات الـ45 الأخرى بالقارة على المجموعات العشرة من خلال القرعة، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الخمسة الأولى 5 منتخبات فقط، بواقع منتخب من كل من المستويات الخمسة الأولى، مع عدم وجود أي من منتخبات المستوى السادس في هذه المجموعة.

وفي المقابل، تضم كل من المجموعات من السادسة إلى العاشرة ستة منتخبات، بواقع منتخب واحد من كل مستوى من المستويات الستة التي صنفت عليها المنتخبات الـ55 طبقاً لتصنيفها العالمي.

وتمنح القرعة أفضلية لمنتخبات بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بوضع كل منها في مجموعة من المجموعات التي تضم خمسة منتخبات فقط. وتتنافس المنتخبات في كل مجموعة مع بعضها معاً بنظام دوري من دورين، وذلك خلال الفترة من مارس حتى نوفمبر 2021.

وتتأهل المنتخبات العشرة التي تتصدر هذه المجموعات في نهاية التصفيات إلى مونديال 2022 مباشرة، فيما تخوض المنتخبات العشرة التي تحتل المركز الثاني في هذه المجموعات ملحقاً فاصلاً.

كما يخوض الدور الفاصل أفضل اثنين من المنتخبات الفائزة بصدارة مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الثانية 2020- 2021 حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات الأوروبية المرتقبة وعدم تأهلهما للدور الفاصل من خلال التصفيات.

ولأسباب سياسية، ستعمل القرعة على منع بعض المواجهات من خلال عدم وضع منتخبات معينة معاً في المجموعة نفسها، وهذه المواجهات المحظورة هي أرمينيا مع أذربيجان، وجبل طارق مع إسبانيا وكوسوفو، مع أي من البوسنة والهرسك وصربيا وروسيا، إضافة للمواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

وبعد حسم المقاعد العشرة الأولى للقارة الأوروبية في المونديال، من خلال المجموعات العشرة في التصفيات، ستكون الفرصة سانحة أمام 12 منتخباً في الدور الفاصل للصراع على ثلاثة مقاعد أخرى للقارة في المونديال.

وتوزع المنتخبات الـ12 في هذا الملحق الفاصل، على ثلاثة مسارات بكل منها أربعة منتخبات، تتنافس بنظام دور قبل نهائي من مواجهة واحدة، ثم نهائي من مباراة واحدة أيضاً، ليصعد الفائز في نهائي كل مسار إلى النهائيات.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي في هذا الملحق الفاصل على ملاعب أفضل ستة منتخبات من بين المنتخبات العشرة التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات.

وفي المقابل، ستحدد الملاعب التي تقام عليها المباريات النهائية في الملحق الفاصل من خلال قرعة.

وتجرى فعاليات دور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال عبر عشر جولات تبدأ في 24 و25 مارس 2021، وتنتهي في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر من العام نفسه، فيما تقام فعاليات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل 24 و25 مارس 2022، ثم تقام فعاليات الدور النهائي بالملحق الفاصل في 28 و29 من الشهر نفسه.