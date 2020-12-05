أليجري: عقلية «الدون» لا مثيل لها!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أشاد المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ووضعه في مكانة أعلى من كل النجوم الذين عملوا تحت قيادته، على امتداد مسيرته التدريبية.

ودرب أليجري «الدون» لمدة موسم، عندما كان مديراً فنياً

لـ «اليوفي» موسم 2018 - 2019، وكانت علاقتهما جيدة، وتألق معه رونالدو وسجل 21 هدفاً، وأحرز بطولة «الكالشيو»، وإن كان لم يسلم أحياناً من انتقاداته ودعاباته اللاذعة، عندما كانت الأمور لا تسير على النحو المطلوب.

وقال أليجري «53 عاماً» في حديث لصحيفة «التايمز» الإنجليزية: دربت نجوماً «سوبر» كثيرين، مثل كيليني ونيستا في الدفاع وجاتوزو وسيدورف في الوسط، وإبراهيموفيتش ورونالدو في الهجوم، وأرى أن رونالدو هو الأفضل بينهم، من حيث العقلية الاحترافية، ويكفي أنه حصل على 5 كرات ذهبية، وفاز بدوري الأبطال الأوروبي 5 مرات، وهذا إنجاز صعب، ما كان يمكن تحقيقه، لولا أنه يملك عقلية مختلفة، وقدرة فائقة على صنع الفارق، وميزة رونالدو أنه يضع لنفسه كل عام هدفاً جديداً يسعى لتحقيقه.

أبدى أليجري الذي لم يدرب أي فريق منذ رحيله عن يوفينتوس بنهاية موسم 2018 - 2019، بعد 5 مواسم أمضاها مع «السيدة العجوز»، رغبته في تدريب أحد أندية «البريميرليج»، مشيراً إلى أن الكرة الإنجليزية تتطور من عام إلى آخر، لأن بها الكثير من المدربين الأجانب، كما تحسنت خطط اللعب وتكتيكاته، عما كانت عليه قبل 10 سنوات.

ولم يخف أليجري إعجابه بما يفعله الألماني يورجن كلوب مع ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.

وعن كيفية تعامله مع اللاعبين الذين يتولى تدريبهم وبوجه خاص الشباب منهم، قال أليجري: إن التدريب %80 نفسي و%20 فقط تكتيك.

وأضاف: علينا أن ننظر إلى ما بداخل رأس اللاعب، حتى يمكننا أن نخرج أفضل ما عنده، وأن نتحدث إلى اللاعبين الشباب يومياً، وأن نعرف كل شيء عنهم، لكي نكتسب ثقتهم وأضاف: أهم ميزة للمدرب الجيد الفاهم هي العزف على الوتر النفسي للاعبيه، وتفهم شخصياتهم.