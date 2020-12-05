اتحاد جدة يغلق قضية تين كات

جدة (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أمس، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، أغلقت ملف قضية الهولندي هينك تين كات المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم، المتعلقة بمستحقاته المالية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر كشفت لها أن إدارة أغلقت ملف القضية بشكل نهائي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بعد أن سددت مستحقات المدرب. وكان تين كات قد رفع شكوى رسمية بسبب تأخر اتحاد جدة في تسديد مستحقاته.

وتواصلت الإدارة خلال الفترة الماضية مع المدرب للاتفاق على تخفيض المبلغ، وهو ما تم بتنازله عن أكثر من 250 ألف يورو.

وذكرت المصادر ذاتها أن الإدارة القانونية في النادي، بمتابعة من وزارة الرياضة، تعمل بشكل مستمر على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه النادي في القضايا وغيرها في أروقة الاتحاد الدولي.