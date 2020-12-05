كأس الوثبة ستاليونز في البرازيل

ساو باولو (الاتحاد)

برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نظمت جمعية الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، سباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم أمس الأول بمضمار سداد جاردين في ولاية ساوباولو.

وتقام سلسلة سباقات الوثبة ضمن استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. شهد السباق وتوج الفائزين إبراهيم سالم العلوي القنصل العام للدولة لدى ولاية ساو باولو – جمهورية البرازيل الاتحادية.

وقال: في هذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعم سموه اللامحدود للرياضة بشكل عام ورياضة الفروسية بشكل خاص، فالدعم الذي يقدمه سموه له تأثير كبير على مكانة ومستقبل الخيول العربية حول العالم، ونفتخر عندما نرى علم الإمارات يرفع خفاقاً في ميادين البرازيل، خصوصاً مع ما حققه المهرجان من نجاح ليس فقط في البرازيل وإنما في مختلف أنحاء العالم.