تكريم دامبا في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أقام محمد إسماعيل العوضي نائب رئيس شركة كرة القدم السابق بنادي الإمارات، حفلاً لتكريم المدرب السوداني محمد عثمان دامبا، وذلك بحضور محمود الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد شملان عضو المجلس، وعمر المزكي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة ونائب رئيس شركة كرة القدم السابق، والمدرب علي بودنوس المستشار الفني السابق للنادي، وعدد كبير من قدامى لاعبي «الصقور» وقدامى اللاعبين السودانيين.

‫وأشاد دامبا بتكريمه، وقال: إنه تعبير صادق عن الوفاء والتقدير الكبير الذي يحظى به، وأنه سعيد برؤية من أشرف على تنشئتهم في المراحل السنية لنادي الإمارات، وأصبحوا حالياً أصحاب شركات، ورؤساء أندية، وقيادات مجتمعية، وأنه لن ينسى هذا اليوم. وقال الشمسي: إنهم تربوا على يد دامبا وبودنوس في المراحل السنية بالنادي، وأنهما لم يكونا مدربين فقط، ولم يكن النادي لممارسة كرة القدم فحسب، بل كان مؤسسة تربوية متكاملة، وكانا يتابعان اللاعبين في مدارسهم ويتواصلون مع أسرهم.