ختام ناجح لتحدي عجمان للدراجات

عجمان (وام)

فاز عبدالله جاسم بالمركز الأول في فئة الرجال المواطنين، في تحدي عجمان للدراجات ضد الساعة الذي أقيم في منطقة الزوراء بعجمان بمشاركة أعداد كبيرة من المتسابقين، بينما حققت غاية المحرزي لقب فئة السيدات المواطنات، وفاز عبدالرحمن أحمد في الفئة المفتوحة رجال، وابتسام زايد في الفئة المفتوحة نساء. ويأتي السباق الذي نظمته دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع مؤسسة القدرة للخدمات الرياضية، في إطار مجموعة السباقات المجتمعية التي تطلقها الدائرة لإبراز إمارة عجمان وجهة متميزة للسياحة الرياضية، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية.