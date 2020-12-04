«ميسي» يحلق بلقب «جوهرة تاج زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

حلق الجواد «ميسي» لفيدو وفيك، وتيمو كيريسميكرس، وبإشراف تي كيريسميكرس، وقيادة بات دوبس، بلقب النسخة السادسة من سباق «جوهرة تاج زايد»، البالغ جائزته 5 ملايين درهم، والذي أقيم يوم أمس، بمضمار نادي أبوظبي للفروسية ضمن ختام النسخة «12» لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

ويقام الحدث غير المسبوق برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويهدف إلى رفع شأن الخيل العربي وزيادة الاهتمام به ليستعيد بريقه، الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. شهد السباق وتوج الفائزين في الأشواط، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، وعبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

واستطاع البطل «ميسي» من التفوق بفارق 3,5 طول عن «الزاهر» في سباق الفئة الأولى، البالغ طوله 2200 متر، قاطعاً المسافة في 2:30:65 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «حيان».

وحقق «الوجل» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست اورتيل، وقيادة تاج أوشي، فوزاً صريحاً بالشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب كأس زايد/‏‏ اليوم الوطني للخيول العربية للفئة الثالثة، البالغ جائزته نصف مليون درهم ومسجلاً 1:45:35 دقيقة.

وأثبت الجواد «برهان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف أن باشالارد، وقيادة ريان كوراتولو، بأنه البطل المتوج، في كأس زايد لليوم الوطني لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة وجائزته 380 ألف درهم، مسجلاً 1:36:61 دقيقة. وظفر الجواد «حميم» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة ادري دي فريز، بكأس مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي، لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 200 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في الافتتاح، ومسجلاً 1:46:49 دقيقة.

ومنحت «وينكد» ثنائية لخيول العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بإشراف عبد الله الحمادي بالفوز بكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لمسافة 1600 متر، ومسجلة 1:46:77 دقيقة بقيادة كونور بيسلي.

وأنجز «حراب» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف جان دو روال، وقيادة ريان كوراتولو، مهمته في حصد كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان العالمي للتكافؤ، وقطع البطل مسافة 1400 متر في 1:32:97 دقيقة.

وخطف «العريق» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة كونور بيسلي «ثنائية»، الأبصار في الشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، متفوقاً بفارق رأس عن «حكيم»، مسجلاً 1:34:08 دقيقة.

قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي: «إننا في هذه السباقات نستذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يشجع على تربية الخيل العربية، ويثق ثقة كبيرة في أن هناك من يحافظ على هذا الإرث، وهم أصحاب السمو الشيوخ، فمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جاب كل دول العالم ليكون الختام في أبوظبي عاصمة المحبة والسلام».

وتوجهت لارا صوايا بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقالت إن السباق يعد أفضل السباقات للخيول العربية الأصيلة، في حلته الجديدة، واجتذب نخبة الخيول.