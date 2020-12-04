1096 لاعباً في «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»

ريو دي جانيرو (وام)

تنطلق اليوم الجولة الثانية من النسخة السادسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، التي ستقام على صالة كاريوكا أرينا في القرية الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية وسط إقبال كبير على المشاركة في مختلف الفئات.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه برغم إغلاق باب التسجيل مبكراً، وقبل الموعد الذي كان محدداً في السابق بشهر تقريباً، إلا أن إجمالي عدد المشاركين فيها بلغ 1096 لاعباً ولاعبة، لتضم القائمة أقوى وأفضل اللاعبين في العالم بكل فئة من فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، خاصة في ظل المتابعة الكبيرة التي أصبحت تحظى بها البطولة في كل دول العالم، وفي ضوء النجاحات التي تحققها نسخة بعد أخرى، ضمن إستراتيجية رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في نشر بطولاتها بكل قارات العالم، بما يجعلها هدفاً أساسياً لكل الأبطال في مختلف الدول. وقال طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو إنه تم إطلاع عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو على جميع الاستعدادات لانطلاق الحدث، والذي طالب بتطبيق أعلى وأدق الإجراءات الاحترازية وفقا للبروتوكول الطبي المعتمد حفاظاً على سلامة اللاعبين، مثلما كان عليه الأمر في الجولة السابقة بمدينة ميامي الأميركية.

ولفت البحري إلى الرابطة أصبحت تركز على انتقاء المشاركين في الفئات المحددة رفيعة المستوى، خاصة إن هذه البطولة تقام في دولة تضم أسماء كبيرة من عمالقة الجو جيتسو وأكاديميات تمتاز بإتقان فن هذه الرياضة وأساليبها، حيث يوجد أكثر من مليوني ممارس لرياضة الجو جيتسو في البرازيل، ينخرطون في أكثر من 16 ألف أكاديمية تدريب خاصة، معظمها في ريو دي جانيرو وساو باولو، كما أن البرازيل بها أكثر من 10 آلاف لاعب مسجل رسمياً حاصل على الحزام الأسود «أرفع فئة من فئات ممارسي الجو جيتسو وأكثرهم احترافية».

ونوه إلى أن باب التسجيل في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو لجولة ريو دي جانيرو فُتح في الأول من أبريل 2020 وتم إغلاقه في 11 نوفمبر الماضي بعد أن شهد إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة بتلك الجولة التي ستقام على مدار يومين، بما يعطي مؤشراً بأن اللجنة المنظمة على موعد مع تحد جديد من الناحية التنظيمية يتطلب التشديد على الإجراءات والاشتراطات الاحترازية. وقال: «نحن على ثقة بقدرتنا على استيعاب ذلك العدد الكبير من اللاعبين، وتقديم وجبة دسمة من النزالات التي تستحق المتابعة للمشاهدين من عشاق الألعاب القتالية بنجاح وأمان». وذكر أنه من المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة 186 لاعباً من أصحاب الأحزمة السوداء، فيما سيصل إجمالي عدد السيدات من الحزام البني والأسود إلى 63 لاعبة، وسيتم نقل البطولة مباشرةً على قناة أبوظبي الرياضية ومحطة كومباكت في البرازيل وقناة البطولة الرسمية على اليوتيوب».