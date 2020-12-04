"العفريت" تخطف كأس «الحقايق الأبكار المفتوح»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء أمس، جانباً من منافسات اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى للهجن 2020، والخاص بفئة الحقايق، وذلك في ميدان الهجن بمنطقة الوثبة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2020، والتي تستمر حتى 9 ديسمبر الجاري. كما شهد السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي. وثمّن المشاركون في المنافسات الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة، وأعرب ملاك الهجن عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته ودعمه غير المحدود لسباقات الهجن. أقيمت المنافسات على فترتين، صباحية ومسائية، في فئة الحقايق لمسافة 4 كلم على مدار 40 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية التي تنافست فيها المطايا على 4 رموز.

وتوجت البكرة «العفريت» لعلي راشد مفتاح الشامسي بكأس الحقايق الأبكار المفتوح، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم في الشوط الرئيس الأول بعد أن نجحت في خطف المركز الأول في الأمتار الأخيرة من السباق مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5.43.5 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «الشرود» لنشمي متعب العامري، والمركز الثالث لـ «مزون» لمحمد ناصر الخييلي.

وانتزع «صايب» لمحمد بن مبارك آل فهيدة المري بندقية الجعدان في الشوط الرئيس الثاني محققاً أفضل توقيت زمني خلال المنافسات، بعد أن قطع مسافة الشوط في 5.42.7 دقيقة، وحصد جائزة الشوط وقدرها مليون درهم، فيما جاء ثانياً «شاهين» لعلي بن راشد المري، وثالثاً «شاهين» لمحمد بن ناصر الخييلي. وشهد الشوط الثالث المخصص لفئة الحقايق الإنتاج تتويج «فجر» لصالح بن جابر العامري بالناموس وكأس الأبكار الإنتاج، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم، بعد أن احتلت المركز الأول بزمن قدره 5.44.3 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثاني «أغادير» لسيف ضاحي العميمي، وحلت في المركز الثالث «عديمة» لمنصور بن علي سالم العامري. واختتم «كفو» لمظفر خموشة العامري أشواط الرموز بعد أن حلق بناموس الشوط الرابع المخصص للجعدان الإنتاج، ونال الرمز بندقية إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.43.5 دقيقة، واحتل المركز الثاني في الشوط «سياف» لمحسن حمد الفلاحي، وثالثاً «خداع» لسعيد علي بالرشيد الكتبي.

«الواعية» و«بشاير» و«حربة» نجوم الفترة الصباحية

شهدت الفترة الصباحية في مهرجان جائزة زايد للهجن 20 شوطاً لفئة الحقايق، وانتزعت «الواعية» لحمد سعيد سالمين المنصوري ناموس أول الأشواط الأبكار إنتاج، بعد أن وصلت الى خط النهاية في زمن قدره 5:54:5 دقيقة، واستطاع «مجد» لمحمد فرج عتيق المهيري خطف ناموس الجعدان إنتاج بتوقيت قدره 5:52:1 دقيقة. وتصدرت «بشاير» لحمود مبارك المنصوري الشوط الثالث للأبكار إنتاج بزمن قدره 5:55:1 دقيقة، بينما أهدى «الفارع» مالكه حمد سعيد سالمين المنصوري النقطة الثانية بحصوله على المركز الأول في الشوط الرابع للجعدان إنتاج بتوقيت قدره 5:52:0 دقيقة. ونجحت «حربة» لإبراهيم سلطان الغفيلي في التتويج بناموس الشوط الخامس بتوقيت قدره 5:52:3 دقيقة، وفي الشوط السادس كان الفوز من نصيب «الريم» للعبدالله حمود المنصوري ب 5:55:3 دقيقة، وظفر «لافي» لعلي سالم العويسي بناموس الشوط السابع بتوقيت قدره 4:49:7 دقيقة، وحلقت «جواهر» لعامر عفصان المنصوري بالشوط الثامن بـ5:54:7 دقيقة، وتمكنت«مزون» لمبارك محمد العامري من الفوز بالمركز الأول في الشوط التاسع بـ5:55:0 دقيقة، وفي عاشر الأشواط فاز «اللويفي» لطارش بخيت المسافري بتوقيت قدره 5:52:1 دقيقة. وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر حتى العشرين عن فوز «راهية» لمحمد الدرعي، و«الشرتا» لطالب الوهيبي، و«الدرعي» لمبارك خريدة السبوسي، محققاً أفضل توقيت بـ5:48:8 دقيقة، و«الذيب» لراشد الشامسي، و«أمجاد» لمحمد الدرعي، و«عنيد» لحمد المنصوري، و«نجلاء» لحمد الوهيبي، و«شمعدان» لسالم المزروعي، و«الطيارة» لأحمد الحزمي المزروعي، و«لابق» لراشد عبيد المنصوري.