«بدور عذبة» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت المحطة الختامية الثانية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية ضمن نسختها السابعة والعشرين، نجاحات مبهرة شهدها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، وعكس الختام المميز أبهى صور الترابط الأخوي والتلاحم الوطني السعودي الإماراتي في كرنفال وطني مبهر.

وتقام سلسلة السباقات تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل، وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كافة المضامير العربية والعالمية.

وتوجت الفرس «بدور عذبة» للمالك سعد مشرف القحطاني، بلقب الشوط الثامن والسباق الرئيس للمحطة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والذي شهد مشاركة 9 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل، وأقيم لمسافة 1800 متر للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، وبلغت مجموع جوائزه 300 ألف ريال سعودي.

ونجحت البطلة بإشراف المدرب عبدالله مشرف، وقيادة الفارس عبدالله العوفي من إنهاء مسافة السباق بزمن 2:03:87 دقيقة، وحل في المرتبة الثانية «نادر الخالدية»، فيما جاء ثالثاً «صخر الخالدية».

وفي ختام الكرنفال السعودي، قام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، بتقديم الكؤوس للمالك سعد مشرف القحطاني، والمدرب عبدالله مشرف والفارس عبدالله العوفي بمناسبة تتويج الفرس بدور عذبه، بلقب المحطة السعودية الختامية للكأس الغالية.

تضمن برنامج الحفل الثاني، الذي أقيم على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، 8 أشواط وسط مشاركة 76 خيلاً في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية في المضامير السعودية، وفاز بالشوط الأول «المبتدئة» المخصص للخيول بعمر 3 سنوات، المهر «بدر المعتزة» للمالك المربط الذهبي، وبإشراف المدرب حرص الغربي والفارس ويجرتو راموس، وشهد السباق مشاركة 13 خيلاً لمسافة 1200 متر، وقطع البطل مسافة السباق بزمن 1:20:42 دقيقة، وبلغت مجموع جوائزه 50 ألف ريال سعودي.

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وظفر المهر «طي المشناء» بلقب الشوط الثاني للخيول الأصيلة «مفتوح»، لمسافة 1400 متر، وسط مشاركة 10 خيول وبمجموع جوائز 50 ألف ريال، وقطع البطل الذي يعود للمالك أحمد عبيد الشمري، وبإشراف المدرب احمد الشمري والفارس محمد النفزي، مسافة السباق بزمن 1:33:77 دقيقة، وتوجت الفرس «شيماء الخالدية» التي تعود لمربط الشهيب، وبإشراف سعد بن مثال والفارس عادل الفريدي بلقب الشوط الثالث المخصص للخيول السعودية الأصل والمنشأ للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1400 متر، بمجموع جوائز 50 ألف ريال سعودي وبمشاركة 9 خيول، وقطعت البطلة المسافة بزمن 1:35:75 دقيقة.

وحسمت المهرة «جمانة الخالدية» لقب سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1400 متر وبمجموع جوائز 50 ألف ريال وبمشاركة 6 خيول، وتعود البطلة لأبناء الأمير خالد بن سلطان وتحت إشراف المدرب مطلق بن مشرف وقيادة الفارس محمد النفزي، وقطعت المسافة بزمن 1:35:98 دقيقة، وتوج الجواد «معروف الخالدية» بلقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، وبلغت مجموع جوائزه 50 ألف ريال وشهد مشاركة 10 خيول، ويعود البطل للمالك والمدرب سلطان النمر وقيادة الفارس ويجرتو راموس، وقطع مسافة السباق بزمن 1:49:75 دقيقة.

وفاز بلقب الشوط السادس الجواد «زافر الخالدية» للمالك والمدرب سلطان النمر وقيادة الفارس ويجرتو راموس، وشهد السباق المخصص للخيل العربية للمهور والمهرات «تكافؤ تصنيف 1-إلى 70» من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، وبلغت مجموع جوائزه 50 ألف ريال وسط مشاركة 13 خيلاً، وقطع البطل المسافة بزمن 1:51:18 دقيقة، وظفر الجواد «لحيف الخالدية» بلقب الشوط السابع.

الرحماني: نفخر بـ«الكرنفال» وانعكاساته

توجه فيصل الرحماني، المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة الختام المبهر لسلسلة سباقات النسخة السابعة والعشرين للكأس الغالية التي أبرزت الإرث الكبير، ورسخت نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الحفاظ على التراث الوطني الأصيل. وقال: «جاءت محطة السعودية الختامية مبهرة ومميزة من كافة الجوانب المعنية بالتنظيم الرائع والكرنفال الاحتفالي الذي شهده ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرياض بجانب المشاركة الكبيرة في كل شوط والأصداء المرحبة والواسعة من قبل الملاك والمربين وأصحاب الشأن». وأعرب الرحماني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة السعودية وقال: «هي ليست بغريبة على أهلنا وأحبائنا في المملكة»، مؤكداً أن تنظيم سباق المحطة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في المملكة للعام الثالث على التوالي، يجسد ملحمة وطنية كبيرة وعكس مدى عمق روابط الإخاء السعودي الإماراتي. وأضاف: «نبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مجدد الخيل العربية، وصاحب الاهتمام الكبير والنقلة النوعية بسباقات الخيل العربي، الإنجازات الكبيرة التي سجلتها الكأس الغالية بعد ختام سلسلة السباقات لعام 2020 والتي امتدت لـ12 جولة طافت خلالها المضامير العربية والأوروبية والأميركية، وحققت التزاماً كبيراً تجاه أسرة الخيل العربية الدولية بتنظيم السباقات برغم الظروف وتحديات المرحلة الراهنة، الأمر الذي جسد إنجازات مضاعفة ورسخ السمعة، والمكانة المرموقة للإمارات عالمياً». وأكد الرحماني أن الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة قادنا لمعانقة مجد النجاحات والإنجازات التاريخية الكبيرة، لافتاً إلى أن الأصداء الواسعة تحفزنا لتقديم المزيد من البرامج والخطط التطويرية للنسخة المقبلة.