«التحدي الكبير» بين «غزوان الخالدية» و«كيكويت»

العين (الاتحاد)

يستضيف مضمار العين للفروسية والجولف الحفل الرابع لسباقاته هذا الموسم مساء اليوم، ويتألف من سبعة أشواط للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الرابع للخيول المهجنة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 505 آلاف درهم، بمشاركة 98 خيلاً.

وستكون المواجهة قوية بين «غزوان الخالدية» و«كيكوت دي بوزلس» في الشوط الثاني والرئيس لمسافة 1000 متر على لقب زاخر (تكافؤ)، وينافس أيضاً «ليوا» الفائز في آخر مشاركة له في العين.

ويتنافس «هزيم الرعد»، و«مهيمن»، و«نسيم كي بي» في الشوط الأول لمسافة 1000 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، ولكن «السهوج» صاحب المركز الثاني في آخر ظهور له في مضمار العين يخبئ الكثير. ويتنافس 15 خيلاً في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب الخبيصي، ومن ضمن الخيول المشاركة «دينار الخالدية»، و«اكسبريس الريف»، وكلاهما سبق أن أحرز المركز الرابع في مضمار العين، بالإضافة إلى «العجايب» الخامسة في ظهورها الأول.

ويستعد «منياتورست» الفائز في مضمار الشارقة، لزيادة غلته من الانتصارات في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب الجيمي، المخصص للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، ومن ضمن الخيول المنافسة «وينجز أوف جولد»، و«ثاقب». ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب القطارة 15 خيلاً، يبرز منها «رأس الحد» صاحب المركز الثاني في العين، وينافسه في هذا الشوط «منور» و«أونلي سموك» وكلاهما قدم حضوراً قوياً في آخر مشاركة لهما في العين.

ويتقدم «آر بي جرينيد» و«أيه أف الباهر»، و«صلب»، الخيول المرشحة في الشوط السادس المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، على لقب سباق الصاروج بمشاركة 15 خيلاً. ويتنافس 15 خيلاً من خيول الإنتاج المحلي في ختام الأمسية بسباق لمسافة 2000 متر، على لقب المرخانية، ومن ضمن الخيول المرشحة للفوز «أشطر»، و«ثابت الريف»، بالإضافة إلى «سراب الغربية».