«إمبورتانت ميشن» بطل «القرهود»

دبي (الاتحاد)

حقق المدربان، سالم بن غدير، وعلي راشد الرايحي ثنائية مستحقة، في السباق الثالث، الذي أقيم مساء أمس الأول الخميس بمضمار ميدان، وتألف من 6 أشواط، خصصت لها جوائز مالية بلغت 632 ألف درهم برعاية موانئ دبي العالمية.

وتألق بريق «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، في بطولة القرهود للسرعة «قوائم» لمسافة 1200 متر «شوط رئيس»، حين انقض من الصفوف الخلفية ليخطف اللقب بزمن 1:11:57 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لابن غدير وبشوط رئيس آخر حين حلق الجواد «فيرناس» لأحمد بن غليطة المهيري، وقيادة زافير زياني، بلقب سباق بطولة الانتصار «قوائم» لمسافة 2000 متر، ومسجلاً 2:05:55 دقيقة.

وخطف «جريفيس» لجمعة مبارك الجنيبي، بإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة ساندرو بايفا، فوزاً صعباً وبفارق عنق في سباق ميناء جبل علي لمسافة 1600، ومسجلاً 1:38:87 دقيقة.

ولم يتأخر «عميد المدربين» علي الرايحي في إضافة الثنائية، والتي جاءت عبر «زوم ستوم» للبشير سالم الحراري وقيادة كونور بيسلي في الشوط الختامي لمسافة 1400 متر، على لقب المنطقة الحرة جبل علي (جافزا)، ومسجلاً 1:25:85 دقيقة.

وسجل الجواد «ميللر هاوس» لمحمد خليفة البسطي، بإشراف ساتيش سيمار، وقيادة ريتشارد مولن، فوزاً صريحاً في سباق ميناء راشد، لمسافة 1600 متر، وبفارق بلغ 6 أطوال، ومسجلاً 1:37:55 دقيقة.

وحقق الجواد «كنود» لفوزي عبدالله ناس، بإشراف نفس المالك، وقيادة الهولندي الطائر ادري دو فريز فوزاً سهلاً، بسباق مراسي بي اند او، لمسافة 2000 متر، ومسجلاً 2:06:88 دقيقة.