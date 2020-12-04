«دي فنانة» تتصدر اليوم الثاني بـ«أعلى معدل»

دبي (الاتحاد)

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، اليوم، ختام بطولة اليوم الوطني للبولو، بمشاركة 7 فرق هي: الإمارات والحبتور وجرين جيتس ومهرة وأيه أم وانكورا وبن دري، وبمعدل «هانديكاب» 10 جول.

ويلتقي في المباراة النهائية فريقا «أيه أم» و«جرين جيتس»، ويسبق النهائي مباراة الترضية بين فريقي مهرة وانكورا، وسيقود فريق «أيه أم» الشيخة عليا آل مكتوم ومعها سانتوس وبابلو وتوماس اراريا، بينما يقود فريق جرين جيتس السعودي نور أبوخضرا ومعه تشارلز وتوكي وقيصر.

وكانت مباريات الدور قبل النهائي قد شهدت نهاية دراماتيكية، أسفرت عن خروج فريقي الإمارات والحبتور على يد فريقي مهرة و«أيه أم»، حيث نجح مهرة بانتزاع فوز مستحق بعد مباراة تساوت فيها الكفتان خلال الأشواط الثلاثة الأولى، إلا أن مهرة خطف ثلاثة أهداف في الشوط الرابع ليقضي على أحلام فريق الإمارات، منهياً المباراة بنتيجة 10 /‏‏ 7.5. وفي مباراة «أيه أم» والحبتور قادت الشيخة عليا آل مكتوم فريقها للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية بعد فوز فريقها بنتيجة 4 /‏‏ 3 أهداف، بعد مباراة اتسمت بالندية واللعب الحذر بسبب إغلاق الفريقين لمنطقتي المرمى، مما أثر على الأداء الهجومي وندرة الأهداف، وفرط فريق الحبتور في الفوز بسبب التسرع تارة، وعدم التوفيق تارة أخرى.