الوحدة والنصر.. «ذكريات 2017»»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

في «قمة مبكرة» وبذكريات «نهائي 2017»، يلتقي الوحدة والنصر، وعيناهما على بلوغ ربع نهائي البطولة الغالية، والتي تمثل أهمية قصوى لهما، خاصة أن الفوز بها في نهاية المطاف يمثل إنجازاً، ويخوض الفريقان المباراة وسط تحديات عديدة على صعيد المدربين واللاعبين وتحديداً سباستيان تيجالي الذي تسلط عليه الأضواء، في أي مواجهة له أمام فريقه السابق، والذي توج معه باللقب على حساب «العميد» بالذات الذي يدافع عن ألوانه الآن، ويكون الاختبار الأقوى لتيجالي أمام زملاء الأمس. ورفع المدربان رازوفيتش وكرونسلاف شعار التحدي، رغم أن كلا منهما امتدح منافسه، وطالب بالحذر أمامه، وهو ما يجعل التوقعات تشير إلى مواجهة مغلقة نسبياً على عكس الدوري الذي يعيشان فيه ظروفاً متشابهة نسبياً، حيث يفصل بين «الأزرق» الثالث و«العنابي» الخامس 3 نقاط فقط، ويملكان خط هجوم فعال، نجح في تسجيل 16 هدفاً لـ «العميد» و17 هدفاً

لـ «أصحاب السعادة»، إلا أن مباريات الكأس تحمل طابعاً مختلفاً، ولا يمكن تعويض الخسارة فيها، لذلك فإن كل فريق يحرص بالدرجة الأولى على نظافة شباكه، قبل أن يفكر في التسجيل. فيما يبرز في الوحدة النجم إسماعيل مطر وخليل إبراهيم ومبوكو وماتافز العائد إلى قيادة هجوم الفريق، والرهان في النصر على نجمه ضياء السبع وبراندلي، بجانب تيجالي، لكسب المباراة هجومياً، بينما يواجه الدفاع في الفريقين ضغطاً كبيراً في هذا «النهائي المبكر»، ويعمل الوحدة خلاله على تكرار سيناريو 2017 والذي منحه اللقب الثاني في تاريخه، وتحقيق فوز ثالث على منافسه في بالبطولة خلال آخر عقدين، بينما يخطط النصر لرد اعتباره، بعد 3 سنوات، والإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب الذي عانقه لآخر مرة عام 2015.