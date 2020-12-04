العين وعجمان.. «البحث عن الذات»!

معتز الشامي (دبي)

بطموحات جديدة، ورغبة قوية في تصحيح المسار، يستضيف العين فريق عجمان، ضمن دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، والتي تعد هدفاً لجميع الأندية، خاصة «الزعيم»، الذي يواجه «البرتقالي» اليوم رافعاً شعار «البحث عن الذات»، بعد الخسارة التاريخية في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، أمام بني ياس برباعية، وكانت بمثابة نتيجة قاسية، وغير متوقعة، وضعت «البنفسج» تحت الضغط.

وينتظر أن تشهد المواجهة عودة محمد أحمد لشغل مركز المدافع الأيمن، بعد طول غياب، بالإضافة إلى بندر الأحبابي الذي غاب عن لقاء بني ياس للإصابة، ما يمنع الفريق ثقلاً وتوازناً على مستوى صناعة الفرص، بالإضافة الصلابة على مستوى الدفاع.

على الجانب الآخر، يخوض «البرتقالي المباراة، بحثاً عن الفوز الأول هذا الموسم، بعدما خرج من كأس الخليج العربي، بخسارتين أمام الفجيرة، وخسر أيضاً 6 مباريات بالدوري، وعلى مدار 8 جولات، اكتفى بحصاد نقطتين من تعادلين، كما أنه يستعد لمواجهة العين مرتين في الكأس والجولة التاسعة للدوري.

ويبحث أيمن الرمادي في اللعب بتشكيلة متوازنة، والحفاظ على قوام الفريق، بعد عودة عدد من المصابين، والذين تسبب غيابهم في أزمة كبيرة خلال المباريات الماضية، سواء على مستوى الأجانب أو المواطنين، وتبدو الصفوف مكتملة، بعد عودة وليد اليماحي، وجوستافو ودييجو، وتصبح الخيارات متاحة أمام الرمادي الذي يكشف مع ضربة البداية، والإعلان عن تشكيلة المباراة، ما يفكر فيه، سواء مواجهة «الزعيم» بالصف الثاني، للحفاظ على الأساسيين حتى لا تتكرر إصابتهم، أو اللعب بالقوة الضاربة بحثاً عن الفوز الأول هذا الموسم، وبلوغ ربع نهائي «البطولة الأغلى».