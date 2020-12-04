الفجيرة والوصل.. «السيناريو المكرر»

فيصل النقبي (الفجيرة)

يحفل لقاء الفجيرة والوصل اليوم، في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالتحديات المرتبطة بطبيعة المنافسة في البطولة التي تشهد خروج الفريق الخاسر، إلى الجانب المرتبط بين الفريقين لحصد الفوز، وبدرجة أخرى رد الاعتبار بالنسبة لـ «الذئاب»، لأن آخر مواجهة بين الفريقين، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، شهدت تفوق «الإمبراطور» بثلاثية لم تغب عن ذاكرة الفجيرة، خاصة أنه يدرك أهمية العمل على تعويضها، وعدم السماح بتراجع جديد في مباراة واحدة، من شأنها أن تحدد معالم الدور المقبل، خاصة بعد الترتيبات الفنية التي قام بها المدرب، وتصحيح أخطاء المباريات الماضية.

وشهد الموسم الماضي تأهل «الفهود» إلى دور الثمانية في الكأس، بعد فوزه على خورفكان بهدف، في حين ودع «الذئاب» السباق من المرحلة ذاتها بخسارته أمام بني ياس بهدف أيضاً، بينما شهدت النسخة قبل الماضية في موسم 2018 - 2019، مواجهة قوية بين الفجيرة والوصل، في دور الثمانية انتهت نتيجتها بتفوق «الإمبراطور» 2-صفر، وتأهله إلى نصف النهائي، حيث تغلب النزعة الهجومية على المواجهات بين الفريقين، بوجود العناصر الجيدة من المواطنين والأجانب.

وكشفت تصريحات مدربي الفريقين عن حالة التحدي والتأهب، حيث أشار سالم ربيع مدرب الوصل إلى اختلاف مباريات الكأس عن الدوري، وتحدث عن صعوبة مثل هذه المباريات، لأنها تحسم من جولة واحدة، بينما أوضح جوران مدرب الفجيرة، أنه على دراية بكل تفاصيل «الأصفر».