«الفرسان».. الرحلة تبدأ بـ «الإعصار»!

منير رحومة (دبي)

يكتمل غداً عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات قوية ومثيرة، في ختام دور الـ 16، تشهد ظهور سفيري أندية الهواة، بالإضافة إلى بدء شباب الأهلي «حامل اللقب» مشوار الدفاع عن لقبه.

وتتجه الأنظار غداً، إلى ستاد راشد في دبي، حيث يحتضن مباراة شباب الأهلي وحتا، ويسعى «الفرسان» إلى حسم بطاقة العبور إلى «الثمانية الكبار»، وتعويض بدايته المتعثرة في الدوري، خاصة أنه يطمح إلى تعزيز تزعمه لبطولة الكأس، بإضافة اللقب العاشر له، وبالتالي توسيع الفارق عن ملاحقيه.

أما حتا متذيل ترتيب الدوري بـ «نقطة يتيمة»، يبحث عن فوز معنوي، يعيد الأجواء الإيجابية إلى الفريق، ويخرجه من المرحلة السبية، أملاً في استعادة توازنه، وإنقاذ موسمه مبكراً.

وفي منطقة الظفرة، يستضيف الظفرة فريق الجزيرة، في مواجهة قوية ومثيرة، ينتظر أن تحفل بالإثارة والندية، خاصة أن أصحاب الأرض وصلوا إلى النهائي في آخر موسمين متتاليين، وخسروا اللقب أمام شباب الأهلي موسم 2018 - 2019، بينما تم إلغاء المباراة النهائية أمام العين، في الموسم الماضي 2019 -2020.

ويرغب «الفارس» خلال الموسم الحالي في الوصول للمرة الثالثة إلى النهائي، لتكون «الثالثة ثابتة»، ويحتفل بلقبه الأول، أما «فخر أبوظبي» الذي يعيش فترة إيجابية بفضل العروض القوية التي يقدمها في الدوري، يطمح بدوره إلى العودة ببطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ومواصلة مشواره في المنافسة على جميع الجبهات، خاصة أنه سبق له تذوق طعم التتويج باللقب الغالي 3 مرات سابقة. وبالنسبة لمباراتي «سفيري الهواة»، يستضيف فريق الإمارات في رأس الخيمة، ضيفه اتحاد كلباء، في مباراة مثيرة، خاصة أن «الصقور» يقدم أفضل عروضه بدوري الدرجة الأولى، ويرغب في استعادة أمجاده، بالبطولة التي نال شرف معانقة لقبها عام 2010، وفي الوقت نفسه يرغب «النمور» في استثمار الأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق، والمستوى المتميز الذي يقدمه في دوري الخليج العربي، وبالتالي الوصول إلى أبعد مدى في الكأس، وفرض نفسه أحد الفرق المنافسة، على جميع الجبهات، لما يملكه من إمكانات جيدة. أما العروبة يحل ضيفاً على بني ياس في الشامخة، ومهمته صعبة أمام «السماوي» الذي ضرب بقوة، في الجولة الماضية للدوري، وألحق خسارة كبيرة بالعين، إلا أن متعة مباريات الكأس أنها لا تعترف بفارق المستويات والإمكانات أو الدرجات، وعادة ما تفجر المفاجآت التي تزيد من متعة البطولة الأغلى على قلوب الجميع.

كايزر: صعبة على الفريقين

توقع مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، مباراة صعبة أمام الظفرة، مثل عادة مباريات الفريقين التي يواجهان فيها صعوبات، وحدد نقاط قوة الظفرة في خطي الوسط والهجوم، معتبراً أن الأهم أن يقدم فريقه مباراة كبيرة، ويحقق ما يريده فيها، وهو الفوز والتأهل إلى ربع نهائي البطولة. وقال: لا أعطي أهمية لبطولة على غيرها، وأركز دائماً على المباراة القادمة، وحضرنا لهذه المواجهة، وكل تركيزنا منصب عليها، وجميع البطولات مهمة بالنسبة لي، وعندما نعود إلى الدوري بالطبع، يتحول اهتمامي والفريق به.

وعن مسار «فخر أبوظبي» في البطولة، إذا ما تأهل، ويصطدم بالفائز من لقاء خورفكان والشارقة، قال: لا أفكر في المسارات، في حال التأهل، بل في المباراة نفسها، ونحن نتعامل مع البطولة خطوة خطوة. وأوضح كايزر أن غياب عمر عبدالرحمن متواصل في المباراة، بجانب النيجيري إيزكيل الذي تعرض للإصابة في لقاء الفجيرة الأخير بالدوري.

زاراجوسا: أفضلية على الورق

شدد الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي، على أن مباراة فريقه أمام حتا غداً، لن تكون سهلة، على عكس ما يتوقع البعض، وأن أفضلية «الفرسان» على الورق فقط.

وقال: إنها من المباريات الصعبة، حيث إن جميع الفرق تسعى للوصول إلى المباراة النهائية، ونؤدي كل مباراة على حدة في البطولة، حتى الوصول إلى مبتغانا. وأشار أيضاً إلى أن فريقه درس المنافس جيداً، ويعرف حقيقة إمكاناته، وقال: في مثل هذه المباريات الكل يسعى للفوز، وحتا من الفرق التي تتناقل الكرة جيداً في الملعب، أما من جانبنا يجب التقليل من الأخطاء واللعب بتركيز، خاصة أن شباب الأهلي يملك المؤهلات التي تساعده على تقديم عرض قوي وحصد بطاقة التأهل.

وأشار زاراجوسا إلى أن شباب الأهلي يملك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، ولا يرون أن المنافس سهلاً، بل يعملون ألف حساب للجميع، خصوصاً في هذه المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب.

وأشاد المدرب بمستوى الفريق في المباريات الأخيرة، وقال: شباب الأهلي برهن على ثبات مستواه من مباراة إلى أخرى، حيث قدم مباراة جيدة أمام عجمان في الدوري، وانتهت لمصلحته، وأكمل مشوار التحسن في مباراة الشارقة الأخيرة، وكان الطرف الأفضل فيها، ويسعى اليوم في الكأس لأن يبرهن للجميع على تحسن أداء الفريق.

فلاديمير: لن نستسلم والمفاجآت واردة

أكد الصربي فلاديمير مدرب حتا، أن مواجهة شباب الأهلي صعبة للغاية، وقال: خسرنا أمام الفريق نفسه في الدوري، وبطولة الكأس مختلفة، ونعطي أكثر ما لدينا، رغم أن «الإعصار» يواجه مجموعة من المشاكل، بسبب وجود عدد كبير من المصابين، بعضهم لن يشارك، والبعض الآخر سيكون موجوداً على «دكة البدلاء»، تحسباً لحاجة الفريق إليهم طبقاً لظروف المباراة.

وأضاف: نكن كل الاحترام لشباب الأهلي، وندرك أنه جيد ويملك عناصر متميزة، خاصة أنه يضم عدداً من الدوليين في منتخب الإمارات، ولكننا نسعى لإظهار التطور الذي حدث خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أنه قبل قدومه إلى الإمارات، سأل عن عقلية اللاعب المواطن، وكان الجواب أنه لا يتحمل الكثير من الضغوط، ولكن بعد تولي المهمة وجدت أن فريقه يضم لاعبين مواطنين مقاتلين، وعلى سبيل المثال، في أول مباراة مع الفريق تعرض حمد إبراهيم للإصابة في العين بعد دقيقتين، ورغم ذلك أكمل المباراة ولعب 88 دقيقة بعين واحدة.

وأوضح أن فريقه لن يستسلم، سواء في مباراة الكأس، أو في الدوري، مؤكداً أن الحظوظ في بطولة الكأس متساوية بين جميع الفرق، ولا توجد مباراة سهلة، وهو ما يدركه عندما يواجه شباب الأهلي، والصعوبة على للفريقين، وجميع اللاعبين لهم مكانة في الفريق، ولا يوجد لاعب معين يعتمد عليه، وعليهم أن يكونوا في جاهزية عالية ذهنياً وفنياً وبدنياً، وبطولات الكأس بها العديد من المفاجآت، ويتمنى أن ينجح حتا في تحقيق المفاجأة.

إيسايلا: لماذا لا نفكر في اللقب؟

شدد الروماني دانيال إيسايلا مدرب بني ياس، على أن تفكير فريقه، في الفوز بلقب كأس رئيس الدولة أمر مشروع، وقال: لما لا نفكر في اللقب؟ الأمر ليس سهلاً بالطبع، ولكن الطريق إلى النهائي ليس طويلاً، مقارنة بالدوري مثلاً، وشخصياً أملك خبرات سابقة بالفوز بلقب الدوري والسوبر في رومانيا، وأعتقد أن التتويج ببطولة بحجم الكأس، أمر مهم ومعنوي، رغم صعوبة المنافسة.

وشدد إيسايلا على أهمية احترام منافسه العروبة في مباراة دور الستة عشر، وأضاف: قطعاً طموحنا الأساسي التأهل إلى ربع النهائي، ولكن علينا بداية التركيز في مباراتنا الأولى، المهمة لن تكون سهلة، خاصة أننا نلعب أمام أحد فرق دوري الأولى.

وقال: علمتنا مسابقات الكأس، أن الفرق القادمة من دوريات أقل، تظهر بمستويات كبيرة، وتقدم 200% خلال المباريات أمام المنافسين في الدرجة الأعلى، ويتوجب علينا احترام العروبة قبل كل شيء، لافتاً إلى عدم امتلاكه معلومات كافية عن المنافس، ماعدا مشاهدة مباراة واحدة، وأضاف: بغض النظر عن أداء المنافس نرغب في فرض أسلوبنا والتحكم في مجريات المباراة، لافتاً إلى بعض الغيابات في صفوف «السماوي» أمثال جواو بيدرو، علاوة على احتمالية غياب حسن المحرمي الذي يشكو الإرهاق.

داسيلفا: مواصلة النتائج الإيجابية

قال خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، إن مواجهة فريق الإمارات متصدر دوري الأولى، مهمة لـ«النمور» لاستمرار النتائج الإيجابية في المسابقات كافة، ومن ضمنها البطولة الأغلى، وهي كأس رئيس الدولة.

وأشار إلى أن اتحاد كلباء سيواجه منافساً قوياً، رغم أنه بدوري الدرجة الأولى، إلا أنه يبقى أحد الفرق القوية، والتي لديها خبرة كبيرة، وسبق له المشاركة سنوات طويلة في دوري المحترفين، وهو يتصدر دوري الأولى، من دون خسارة.

وأكد داسيلفا جاهزية لاعبيه لهذا اللقاء الصعب، رغم توالي المباريات، وضيق الوقت، حيث يدخل اللاعبون الملعب، من أجل الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، رغم إقامة المباراة خارج ملعبه، مشيراً إلى أنه سيختار العناصر القادرة على تجاوز «الصقور»، والعودة بالتأهل.

وحول الغيابات، قال داسيلفا إن جميع اللاعبين جاهزون لهذه المهمة، وعلى أتم الاستعداد، ولا نعاني من أي إصابات.

جوجيكا: المنافسة على الكأس

تمسك المقدوني جوجيكا مدرب فريق الإمارات، برغبة «الصقور» في الاستمرار، ببطولة كأس رئيس الدولة، وقال: وصلنا إلى هذه المرحلة، ونتطلع إلى مواصلة المسيرة والمنافسة على اللقب، وندرك أن منافسنا يلعب في درجة أعلى، وعلى الورق تبدو حظوظه أكبر، وعندما تبدأ المباراة، فإن الحظوظ متساوية، ودائما هناك مفاجآت في الكأس.

وأضاف: فريقي جيد، وقادر على مجاراة أندية دوري الخليج العربي، خاصة أن معظم لاعبينا، سبق لهم خوض تجارب في «المحترفين»، سواء مع الإمارات، أو أندية أخرى، لذلك لن يشعروا بالخوف، ويتعاملون مع المباراة بطريقة عادية.

وعن اتحاد كلباء، كشف أنه متطور، وحقق نتائج متميزة في دوري الخليج العربي، ويملك مهاجماً جيداً، ولاعبين أجانب على مستوى عالٍ، إلى جانب المواطنين، وقال: لدي ثقة في فريقي واللاعبين، ونؤكد رغبتنا في الفوز.