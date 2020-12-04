الإمارات والعروبة يرفعان «لواء الأولى» في «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)

يرفع فريقا الإمارات والعروبة، لواء أندية دوري الدرجة الأولى، في دور الـ 16 للمسابقة الأغلى كأس رئيس الدولة 2020- 2021، بعدما حجزا مقعديهما من بين 11 نادياً في التصفيات التمهيدية التي دشنت مسابقات موسم الهواة. وتصدر «الصقور» ترتيب المجموعة الأولى، في التصفيات التمهيدية، برصيد 11 نقطة، فيما جاء تأهل العروبة بتربعه على قمة المجموعة الثانية وله 8 نقاط، ليضرب الأول موعداً مع ضيفه اتحاد كلباء غداً، فيما يحل الثاني ضيفاً على بني ياس غداً، ضمن مباريات دور الستة عشر.

ويبدو التباين واضحاً في مشوار الفريقين في دوري الدرجة الأولى الذي اختتم مؤخراً جولته الثالثة، بعد نهاية مشوار التصفيات التمهيدية للكأس، حيث يتصدر الإمارات ترتيب الدوري بـ «العلامة الكاملة»، برصيد 9 نقاط، بفوزه في ثلاث مباريات على التوالي أمام الذيد 3-1، البطائح 3-2، ودبا الفجيرة 2-0، علاوة على تصدره قائمة الأقوى هجوماً برصيد 8 أهداف. في المقابل، بدت مسيرة العروبة الممثل الثاني لأندية الهواة، مختلفة في دوري الأولى، عن انطلاقته في التصفيات، حيث يحتل الفريق المركز التاسع في الترتيب العام، بعدما خاض مباراتين فقط، خسر الأولى أمام مضيفه دبا الفجيرة 0-2، وتعادل في الثانية مع العربي 1-1. ولن تكون المشاركة الحالية في دور الستة عشر بالغريبة على العروبة الذي يقوده البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي، بعدما سبق له الظهور في الدور ذاته موسم 2016- 2017، إلى جانب فريق دبي، قبل خروجه أمام الشارقة بالخسارة 2-3. بدوره يحمل «صقور الإمارات» في سجله الفوز بلقب «الكأس الأغلى» موسم 2009- 2020، على حساب الشباب 3-1 في المباراة التي احتضنها ستاد مدينة زايد الرياضية، ليكون أبرز إنجاز في مسيرة «الصقور»، تحت قيادة المدرب المواطن عيد باروت. واقتصرت أفضل نتائج «ممثلي الهواة» في «الكأس الأغلى»، خلال العقد الأخير على خروج اتحاد كلباء من ربع النهائي موسم 2011- 2012 أمام الشارقة 0-3، فيما ودع «الملك» موسم 2012- 2013، والذي شهد تأهله من بوابة التصفيات التمهيدية لأندية الأولى، من ربع النهائي، بالخسارة أمام الشباب 0-1، مقابل الوداع المبكر لبقية المشاركين من دور الـ 16.