خلفان مبارك نجم «الثامنة» في استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

اختارت شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية الرياضية، خلفان مبارك، صانع ألعاب الجزيرة، نجماً للجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، بعدما صنع هدفين لزميله زايد العامري، من تمريرتين سحريتين، أسهمتا في اقتناص «فخر أبوظبي» ثلاث نقاط غالية، والعودة من ملعب الفجيرة بالفوز 3-صفر، وضعت الجزيرة في «الوصافة» وله 17 نقطة، خلف الشارقة المتصدر برصيد 20 نقطة.

وتُوج خلفان مبارك بجائزة الشبكة، والمقدمة من شركة «Eaksports»، بعد حصوله على نسبة 36% من أصوات الخبراء والجمهور المشاركين في الاستفتاء.

وحصد علي خصيف حارس الجزيرة جائزة أفضل حارس خلال الجولة ذاتها، بنسبة 29.7 % متفوقاً بفارق ضئيل على المخضرم ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، الذي جاء ثانياً بـ 29% من الأصوات.

ونال الدولي عادل النقبي جائزة «أفضل حكم» بـ 48%، عقب نجاحه في إدارة المباراة المثيرة بين اتحاد كلباء والنصر، وذلك بعد منافسة كبيرة مع الحكم أحمد سالم الذي أدار قمة الشارقة وشباب الأهلي، والذي حل في المركز الثاني بـ 45%.