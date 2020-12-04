«خلطة» في سباق هدافي «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

جذب الصراع على لقب هداف دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً الأنظار، في ظل عدم اعتراف السباق بالمراكز والترتيب العام للفرق في الدوري، وهو ما برهن عليه تصدر سيد خميس مهاجم بني ياس واجهة الهدافين، برصيد 8 أهداف من أصل 11 لفريقه الذي يحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط بنهاية الجولة الثامنة.

ويجمع السباق على صدارة الهدافين «خلطة فئات» بين المواطنين والمقيمين المشاركين في الدوري، حيث يتصدر الواجهة سيد خميس المهاجم «المقيم» لفرقة «السماوي»، وسط مطاردة مستمرة من فهد باروت المدافع المواطن، في قائمة اتحاد كلباء، بعدما سجل باروت 6 أهداف في الجولات الماضية أسهمت في محافظة «النمور» على وصافة الترتيب برصيد 19 نقطة، خلف العين المتصدر برصيد 20.

وبرز اسم البرازيلي ألفارو دي اوليفيرا مهاجم الفجيرة «المقيم» في قائمة الهدافين، باحتلاله المركز الثالث برصيد 6 أهداف، من أصل 14 لفرقة «الذئاب» التي تحتل المركز السابع، في الترتيب العام برصيد 9 نقاط، وجاء اليمني عبدالله جازع لاعب وسط العين «المقيم» في المركز الرابع للقائمة وله 5 أهداف في 6 مباريات مع فريقه بالدوري، شارك في 5 منها بديلاً، مقابل مباراة واحدة أمام الوحدة 1-1 أساسياً. وجمعت المنافسة على دخول قائمة «التوب 5» لهدافي دوري تحت 21 عاماً، ثمانية لاعبين سجلوا 4 أهداف في الجولات الماضية، بقيادة محمد المدني ومروان فهد «شباب الأهلي»، هزاع سبيت خاطر وأحمد فوزي «الجزيرة»، أندريا رادوفانوفيك «العين»، رافائيل دوسانتوس وجوستافو مويلير «الشارقة»، لطفي معاشو «النصر».