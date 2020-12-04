«الريال» «قمة الضغط» أمام إشبيلية!

مدريد (أ ف ب)

يريد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وضع حد لثلاث مباريات في الدوري الإسباني، من دون فوز، وتعويض خسارة فريقه أمام شاختار دانيتسك الأوكراني، في دوري أبطال أوروبا عندما يسافر إلى إشبيلية لمواجهة فريق المدينة، وسط ضغوطات بدأ يتعرض لها في الآونة الأخيرة.

ويتضمن برنامج الجولة 12 اليوم لقاءات ليفانتي مع خيتافي، وإشبيلية مع ريال مدريد

وأتلتيكو مدريد مع بلد الوليد وقاديش مع برشلونة.

ولم يذق الفريق الملكي الفوز محلياً، في آخر ثلاث مباريات، فخسر أمام فالنسيا 1-4 وأمام قادش 1-2، وتعادل مع فياريال 1-1، كما سقط قارياً أمام شاختار بهدفين، ما أدى إلى حملة انتقادات في الصحف الإسبانية في اليوم التالي، تساءلت خلالها عما إذا كان زيدان سيبقى في منصبه، خاصة في حال فشل فريقه، في ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، كما رشحت الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو أو راؤول جونزاليس نجم الفريق السابق لتولي الإشراف على الفريق في حال عدم استمرار زيدان في منصبه.

وتلطخ سجل ريال مدريد بعد خسارته 5 مباريات في 15 مباراة، في مختلف المسابقات، منذ مطلع الموسم الحالي، ويحتل المركز الرابع في الدوري المحلي بفارق 7 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر في لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وفي خطوة لتدارك الموقف الصعب للفريق، كشفت صحيفة «ماركا» بأن قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس دعا زملاءه إلى اجتماع ناشدهم خلاله ببذل المزيد من الجهود حتى نهاية العام الحالي، وأضاف «هذا ريال مدريد أيها السادة، معاً نجحنا في تخطي أصعب من هذا الوضع في السابق.

ولن تكون مباراة مدريد سهلة في ملعب رامون سانشيس بيزخوان، حيث خسر 6 من مبارياته الثماني الأخيرة، لكنه يأمل في تعميق جراح الفريق بإشراف مدربه السابق خولين لوبيتيجي الذي تلقى خسارة قاسية على ملعبه أمام تشيلسي الإنجليزي برباعية نظيفة سجلهما جميعها الفرنسي أوليفييه جيرو الأربعاء.

وسيعود إلى صفوف إشبيلية بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي صانع ألعابه سوسو بعد غياب دام ستة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

في المقابل، يستطيع أتلتيكو مدريد احتلال الصدارة ولو مؤقتاً، عندما يستضيف بلد الوليد أحد فرق الذيل في مباراة سهلة له على الورق، ويستطيع مهاجم أتلتيكو، البرتغالي جواو فيليكس الذي سجل 8 أهداف منذ بداية الدوري، معادلة عدد الأهداف التي سجلها طوال الموسم الماضي في موسمه الأول، مع فريق العاصمة الذي انتقل إليه في صفقة ضخمة بلغت 126 مليون يورو.

وسجل فيليكس 9 أهداف في موسمه الأول الذي شهد تعرضه لإصابات متكررة، حيث غاب عن 13 مباراة.

وكان أتلتيكو فرط في حجز مقعده في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، عندما تقدم على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1-صفر حتى الدقيقة 86، قبل أن يدرك الأخير التعادل من ركلة جزاء سجلها توماس مولر.

ويتعين على برشلونة أن يكون حذراً من قادش الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى، وحقق المفاجأة حتى الآن، باحتلاله المركز السادس متقدما بنقطة واحدة على الفريق «الكتالوني»، لكن الأخير خاض مباراتين أقل، كما أن قادش نجح في التغلب على ريال مدريد في عقر داره الشهر الماضي.

ويعود إلى صفوف برشلونة نجمه الأرجنتيني الذي أراحه مدربه الهولندي رونالد كومان في المباراة الهامشية ضد فيرنسفاروش المجري «3-صفر» في دوري الأبطال.