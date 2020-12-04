اليوفي «تضييق الهوة» في «الكالشيو»

ميلانو (أ ف ب)

يتطلع يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، في المواسم التسعة الأخيرة، إلى تقليص الهوة موقتاً مع ميلان المتصدر، عندما يستقبل اليوم جاره تورينو في بروفة قبل قمة مجموعته في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل ضد برشلونة الإسباني.

ويتضمن برنامج اليوم لقاء سبيزيا مع لاتسيو،

ويوفنتوس مع تورينو، والإنتر مع بولونيا.

ويحتل فريق «السيدة العجوز» مركزاً رابعاً غير اعتيادي في الدوري المحلي، بفارق 6 نقاط عن ميلان الحالم باستعادة أمجاده في التسعينيات.

وتبدو المباراتان سهلتين لميلان ويوفنتوس، إذ يحل الأول غداً على سمبدوريا الثاني عشر والذي لم يفز في آخر أربع مباريات.

أما يوفنتوس، يأمل في تعميق جراح جاره اللدود تورينو المتقوقع في المركز الثامن عشر، بعد فشله في إحراز أكثر من فوز يتيم هذا الموسم، ولن تغيب الأنظار عن الفريق الثاني في مدينة ميلانو، حيث يأمل الإنتر الثاني بفارق خمس نقاط في تحقيق فوزه الثالث توالياً.

وصحيح أن خصمه في المرحلة المقبلة هو بولونيا العاشر، إلا أن الأخير يبدو جاهزاً لفوزه ثلاث مرات في آخر أربع مباريات.

لكن فريق المدرب أنتونيو كونتي سيكون تفكيره في مكان آخر، حيث يبحث عن الفوز أمام شاختار دانيتسك الأوكراني الأسبوع المقبل على ملعبه «جوزيبي مياتسا»، للتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، في مجموعة بالغة التعقيد تضم ريال مدريد الإسباني وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وفيما أثبت ميلان أن بمقدوره الفوز، حتى دون زلاتان، متصدر ترتيب الهدافين «10»، يعوّل يوفنتوس على هدافه المخضرم كريستيانو رونالدو الذي هز الشباك في المباراة الأخيرة في دوري الأبطال ضد دينامو كييف الأوكراني.

صحيح أن «البيانكونيري» لم يخسر هذا الموسم في «الكالشيو»، لكن تشكيلة مدربه الجديد أندريا بيرلو دفعت ثمن خمسة تعادلات، آخرها في الجولة الماضية مع بينيفينتو المغمور عندما تمت إراحة «الدون».

وسيعود أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى «الديربي» مع الأرجنتيني باولو ديبالا، فيما يغيب المهاجم الآخر الإسباني ألفارو موراتا الموقوف مباراتين لطرده في الثواني الأخيرة أمام بينيفينتو بعد افتتاحه التسجيل.

في المقابل، تعافى مدرب تورينو ماركو جامباولو من فيروس كورونا المستجد، ويأمل في منح فريقه فوزه الأول على أرض يوفنتوس في الدوري المحلي منذ أبريل 1995.

ويأمل قائده ومهاجمه الدولي أندريا بيلوتي بهز الشباك للوصول إلى حاجز المئة هدف مع فريقه النبيذي، وسجل بيلوتي «26 عاماً» سبعة من اصل اهداف فريقه الـ16 هذا الموسم، وانضم بيلوتي إلى تورينو عام 2015 وسجل له 26 هدفاً في أول موسم في صفوفه.