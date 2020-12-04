السيتي «تقليص المسافات»

مانشستر (الاتحاد)

بعيداً عن اللقاء المرتقب بين توتنهام وأرسنال غداً، على ملعب «وايت هارت لاين»، في «ديربي شمال لندن»، والتي تشهد عودة عدد محدود من الجماهير، فإن المرحلة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم، تشهد 4 مباريات اليوم، بيرنلي مع إيفرتون، ومانشستر سيتي مع فولهام، وويستهام مع مانشستر يونايتد، وتشيلسي مع ليدز. ويخوض «البلومون» لقاء فولهام باستاد «الاتحاد»، بشعار مواصلة الزحف إلى القمة، خاصة أن «كتيبة بيت»، حسمت التأهل مبكراً إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، ويركز السيتي حالياً على «البريميرليج»، وحقق الفريق فوزاً كبيراً في الجولة الماضية على بيرنلي بخماسية نظيفة في «الجولة 10» حملت توقيع الجزائري رياض محرز «هاتريك» وبينجامين ميندي وفيران توريس، ليرفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة، ما يعني أن الفوز اليوم يجعله يقلص الفارق إلى 3 نقاط، مع توتنهام وليفربول المتصدرين، فيما يحتل فولهام المركز السابع عشر وله 7 نقاط.