تأهل ميلان وتوتنهام وليل في «يوروبا ليج»

باريس (أ ف ب)

حسم ميلان وليل تأهلهما إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج» بسيناريو درامي، بعدما حقق الفريق الإيطالي «ريمونتادا» مستحقة 4-2 أمام سلتيك الاسكتلندي، فيما أسقط الفرنسي نظيره سبارتا براغ التشيكي 2-1 بهدفين قاتلين، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، فيما لحق بهما توتنهام الإنجليزي رغم تعادله المثير 3-3 مع مضيفه لاسك لينتس النمساوي، بينما فرط نابولي الإيطالي بفرصة العبور بتعادله 1-1 مع الكمار الهولندي.

في المجموعة الثامنة، باتت الجولة السادسة التي تلعب الأسبوع الحالي فقط للتنافس على الصدارة التي يحتلها ليل حالياً بـ11 نقطة، أمام ميلان 10 نقاط، وسبارتا براغ ثالثاً بست نقاط، وسلتيك أخيراً بنقطة يتيمة.

وقال مدرب ميلان ستيفانو بيولي العائد للإشراف على فريقه بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد «بدأنا المباراة جيداً، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء، وعقّدنا الأمور على أنفسنا، أعتقد أنه درسٌ مهم للاعبين الشباب، كي يفهموا أن كل كرة مهمة، وأن عليهم أن يحافظوا على كامل تركيزهم في كل لحظة من المباراة».

ولعب «الروسونيري» بغياب نجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعدم شفائه من إصابة تعرض لها في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر الشهر الماضي ضد نابولي.

وبلغ توتنهام الدور المقبل، رغم تعادله المثير والقاتل 3-3 مع مضيفه لاسك لينتس في المجموعة العاشرة، حيث لحق به أنتويرب البلجيكي الذي تفوق 3-1 على ضفيه لودوجوريتس البلغاري.

ورفع أنتويرب رصيده الى 12 نقطة مقابل 10 للنادي اللندني، علماً أنهما يلتقيان في الجولة الأخيرة في العاصمة الإنجليزية في مباراة تحديد الصدارة.

وقال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام «لم نلعب جيداً، ولم نكن نستحق الفوز، لقد لعبوا أفضل منا وكان لديهم حماسة أكبر، ويستحقون الهدف في الدقيقة الأخيرة».

وأضاف «أنا لست سعيداً بالأداء، لكننا تأهلنا، وفي الجولة المقبلة ستكون لنا فرصة خطف الصدارة».

في المجموعة السادسة، فرط نابولي الإيطالي بالتأهل بتعادله مع مضيفه ألكمار الهولندي 1-1، فيما أهدر ريال سوسيدداد فرصة وضع نفسه في موقع أفضل قبل الجولة الأخيرة بتعادله 2-2 مع ضيفه رييكا الكرواتي.

وبات في رصيد نابولي الذي كان بحاجة إلى الفوز لضمان التأهل، 10 نقاط أمام ريال سوسييداد «8» وألكمار «8»، إلا أن الفريق الإسباني يتفوق على الهولندي بفارق المواجهتين المباشرتين، فيما حصد رييكا نقطته الأولى، ويشهد ختام الجولة لقاء نارياً في نابولي بين الفريق الجنوبي وسوسييداد سيأمل ألكمار الإفادة منه عندما يحل على رييكا.