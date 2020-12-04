نيس ينفصل عن فييرا

باريس (رويترز)

أعلن نيس الفرنسي، أمس، أنه استغنى عن خدمات مدربه باتريك فييرا، بسبب سوء النتائج، وخسر نيس في ملعبه 3-2 أمام باير ليفركوزن الألماني في الدوري الأوروبي، ليحتل المركز الثالث، بين فرق المجموعة الثالثة في البطولة، بثلاث نقاط من 5 مباريات، وتتبخر آماله في الوصول لمراحل خروج المغلوب.

كما خسر الفريق آخر خمس مباريات رسمية خاضها، وحالياً يحتل المركز 11 بين فرق الدوري الفرنسي العشرين.

وقال النادي في بيان «انفصل نيس وبصورة فورية عن مدربه باتريك فييرا الذي تولى تدريبه في صيف 2018».

وأضاف البيان «في اجتماع عقد بعد مباراة أمس الأول، أبلغ مجلس إدارة نيس المدرب باتريك فييرا، بقراره بإنهاء الارتباط بين الطرفين.

ويتولى المساعد الروماني أدريان أورسيا تدريب نيس خلفاً لفييرا لاعب وسط أرسنال ومنتخب فرنسا الأسبق والفائز معه بكأس العالم 1998.