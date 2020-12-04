جريميو إلى ربع نهائي كأس الليبرتادوريس

ريو دي جانيرو (د ب أ)

صعد جريميو البرازيلي إلى دور الثمانية، ببطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم، بعدما تغلب على جواراني الباراجوياني 2 - صفر، في إياب دور الستة عشر.

وكان جريميو تغلب على جواراني 2 - صفر أيضاً في مباراة الذهاب، ليتأهل بذلك بنتيجة إجمالية 4 - صفر.

وافتتح لويز فيرناندو التسجيل لجريميو، بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، ثم أضاف زميله أنتونيو رودريجيز دو أوليفيرا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 90.

وأكمل جواراني المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه جويليرمو بينيتيز في الدقيقة 88.

وتختتم منافسات دور الستة عشر مساء الأربعاء المقبل بمباراة الإياب بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وإنترناسيونال البرازيلي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بوكا جونيورز 1- صفر.