«شاهين» بطل «اليوم الوطني» للشراع

أبوظبي (الاتحاد)

حلق «شاهين» لمحمد راشد مصبح الرميثي بلقب سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وحصل البطل على سيارة و210 آلاف درهم جائزة المركز الأول، فيما حل وصيفاً في السباق «براق» لأحمد محمد راشد الرميثي وحصل على سيارة و17 ألف درهم جائزة مالية.

أما المركز الثالث فكان من نصيب «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على سيارة و150 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الرابع فحل به «شمردل» لسعيد محمد أحمد حارب وحصل على 115 ألف درهم، وخامساً جاء «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 110 آلاف درهم، وفي المركز السادس حل «الزير» لخليفة راشد خليفة شاهين المرر وحصل على 100 ألف درهم. أما المركز السابع فكان من نصيب «داحس» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 90 ألف درهم، وثامناً جاء «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 80 ألف درهم جائزة مالية، ونال «صداع» المركز التاسع وحصل على 75 ألف درهم، وعاشراً حل «عاتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على جائزة مالية قدرها 72 ألف درهم، وبلغ مجموع جوائز السباق ثلاثة ملايين درهم بالإضافة إلى ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

توج الفائزين في السباق ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وسعيد حميد المهيري مشرف المرسى بالنادي.

من جهته عبر أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس «أبوظبي للشراع» عن فخره بمشاركة النادي في هذا المحفل الوطني الكبير، مؤكداً أن يوم اتحاد الوطن هو عيد للجميع ووجه التحية لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعاية السباق مؤكداً أن الرعاية ضاعفت من قيمته وجعلت الإثارة عنواناً بين المتنافسين في عرض البحر.

ووجه الشكر إلى المشاركين على الالتزام التام باللوائح والقوانين سواء تلك التي تخص المواصفات الفنية أو ما تخص الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.